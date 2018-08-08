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MAKİNE SEKTÖRÜ ABD PAZARINDA HEDEF BÜYÜTTÜ

Makine İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre yılın ilk 7 ayında makine sektörünün toplam ihracatı 9,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Makinecilerin yılın ilk 7 ayında ABD'ye yaptığı toplam ihracat ise 700 milyon dolar oldu. MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, her ay 100 milyon dolar makine ihracatı gerçekleştirdiğimiz ABD pazarında hedef büyüttüklerini söyledi.

MAKİNE SEKTÖRÜ ABD PAZARINDA HEDEF BÜYÜTTÜ

Makine İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre yılın ilk 7 ayında makine sektörünün toplam ihracatı 9,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Makinecilerin yılın ilk 7 ayında ABD'ye yaptığı toplam ihracat ise 700 milyon dolar oldu. MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, her ay 100 milyon dolar makine ihracatı gerçekleştirdiğimiz ABD pazarında hedef büyüttüklerini söyledi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:52
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MAKİNE SEKTÖRÜ ABD PAZARINDA HEDEF BÜYÜTTÜ

Temmuz ayında ihracatını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artıran makine sektörü toplam ihracatını 9,8 milyar dolara taşıdı. Gelişmiş ülkelerin tamamında pazar payını artırmayı başaran sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD ve İngiltere oldu. Korumacı politikalarla ithalatı kontrol altına almaya çalışan ABD'de büyük ilgi gören Türk makineleri, ABD'ye yaptığı ihracatı yüzde 28,7 artırmayı başardı. Makine sektörünün her ay 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği ABD pazarında pazar payını artırmaya devam edeceğini ifade eden MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

“ABD'de kapsamı genişleyen korumacı politikalar bu ülkede iş yapmak isteyen tüm sektörleri doğrudan etkiliyor ancak sanayi üretiminin yıllık yüzde 6 artış gerçekleştirdiği ülke makine gibi stratejik sektörlere de ticari anlamda yeni fırsatlar sağlıyor. Türk makinelerinin artan kalitesiyle ABD pazarında önemli bir alıcısı var. Bu dönemde ABD'ye yaptığımız Türbin, Turbojet, Turbopropeller ve Hidrolik Silindir ihracatı 1,5 katına, Motorlar, Aksam ve Parçaları ihracatı 2 katına çıktı.”

“ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği malı, sanayicimiz yurtdışında aramasın”
Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Geçici Dış Ticaret Verilerine de değinen Karavelioğlu şunları söyledi:

"Temmuz ayında Türkiye ekonomisinde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 70'e yükselmesi çok olumlu bir veri oldu. Dış ticaret açığında önemli bir düşüş sağlayan bu tabloyu geliştirmemiz gerekiyor. TÜİK verilerine göre Temmuz ayında en çok ihracatı yapılan ürün grubu, otomotiv ve aksamlarından sonra makine ve aksamları. Fakat makine ve aksamları, petrol ve ürünlerinden sonra en çok ithal ettiğimiz ikinci ürün grubu aynı zamanda. Sattığımız kaliteli ürünlerin muadillerini ithal etmek doğru bir yaklaşım değil. ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği malı, sanayicimiz yurtdışında aramasın. Türkiye'nin yerli makine kullanması, daha fazla üretip daha fazla ihraç ederek büyümesi gerekiyor."

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