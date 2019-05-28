Maden sektöründe Spektral Holding’ten dev atak

Denizli’de bulunan, aylık 750 ton üretim kapasitesiteli, 10 karbon ve krom sahası, Alman-Türk ortaklığı ile üretime başlayacak. 2.500 metrekarilik üretim tesisi ve 150 bin dönüm maden sahası ile önemli bir maden sahası işletilmeye açılmış olacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Holding Başkanı Erdal Can Alkoçlar; madencilik sektöründe önemli bir birikimimiz var. Denizli’deki sahaları, Alman ortaklarımızla işleterek, karbon ve grafen tedarikçisi olarak, ekonomimize ciddi katkılar sağlayacağız. Ayrıca bu sahadan elde ettiğimiz gelirleri, özellikle KKTC’de ve Sudan’da ilaç üretimi konusunda yaptığımız yatırımlara, fon olarak aktaracağız.

Maden sahalarının ortağı Veysel Çelik’de yaptığı açıklamada; maden sahalarının yeniden işletilmeye açılması için, pek çok yerli ve yabancı yatırımcılarla görüştük. Ancak Spektral Holding’in bu sektördeki bilgi birikimi ve finansman gücü, bizi doğru şirketle anlaşma yapmaya itti. Bu işbiriğinden son derece mumnunum.” Dedi.

Holding’in CEO’su Musa Karademir’de şunları söyledi; İlaç ve sağlık sektöründe yaptığımız atılımlara, madencilik sektöründe de devam ediyoruz. Afrika pazarını önemsiyoruz. KKTC’de bizim için çok önemli. Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde hareket ederek, KKTC’deki yeni yatırımlar planlarımız arasında. Yeni kurulan Hükümet ile de başta Sayın Başbakan Ersin Tatar olmak üzere, diğer kabine üyelerini de ziyaret edeceğiz.