Maden ihracatında rekor büyüme gerçekleşti

2015 yılında Çin kökenli COSCO, CMHI ve CIC’den oluşan üçlü konsorsiyumun çoğunluk hissesini satın aldığı Kumport Limanı, sunduğu ürün ve hizmetlerle Türk deniz ticaretine ve ihracat rakamlarına katkı sağlamaya devam ediyor. İş hacmini artıran Kumport, yaptığı yatırımlarla deniz ticaretine ve ülke ekonomisine artan hızla destek sağlıyor. 2018 yılında gerçekleştireceği 50 milyon Dolarlık yatırımla liman operasyonlarını daha da verimli hale getirecek olan Kumport, konteyner elleçleme iş hacmi ile de Türkiye’nin en büyük üç limanından biri olma konumunu güçlendiriyor.



İhracatçıya yönelik yapılan yatırımlara dikkat çeken Kumport CEO’su Özgür Soy; ‘’Jeopolitik konumuyla Türkiye dünya piyasasında çok önemli bir noktada. Ülke olarak yaşadığımız olumsuz durumlar ve küresel piyasalarda gözlemlenen dalgalanmalara rağmen 2017 yılında 7,4 gibi bir büyüme gerçekleştirebilen güçlü bir ekonomiye sahibiz. Elde ettiğimiz bu başarıda ihracat çok önemli bir paya sahip. Kumport olarak biz de ülke ekonomisine katkı sağlamak adına ihracata ve ihracatçıya destek olmaya çalışıyoruz. Son iki yılda limanımızdan ihraç ettiğimiz maden miktarı yüzde 200 artış gösterdi. İhracatçıların iş süreçlerini kolaylaştırdığımız hizmetlerle bu büyümenin hız kaybetmeden devam etmesini hedefliyoruz’’ dedi.



İhracatçıya zaman kazandırıyor

Kumport Limanı’nın son beş yılda yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyen Soy, saha düzenlenmeleri, saha kapasitesi artırılması, kapıların genişletilmesi / yenilenmesi, tüm paydaşları bir araya getiren yeni müşteri hizmetleri binası, depo kapasitelerinin artırılması gibi yatırımlara imza attıklarının altını çizdi. Kumport, ileriye yönelik yatırım planında ise iskele uzatma ve yeni vinç alım projeleri bulunuyor.



İhracatçıya yönelik yaptığı ihracat deposu yatırımıyla parsiyel yüklemelerin oluşturduğu yoğunluğa bir çözüm sunan liman, inşa edilen yeni depo sayesinde, yükler depoya alınarak ihracatçılara modern lojistik hizmeti alma imkanı sağlıyor. Ekipman olmadığı dönemde maden yükleri depoya alınarak mal akışının sürmesi ve lojistik operasyonlarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanıyor.



Maden ihracatı Kumport ile büyüyor

Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayan maden ihracatının potansiyeline değinen Soy; ‘’Dünyada mevcut maden çeşidinin yarısından fazlası Türkiye’de. Bu durum maden ihracatının da büyük derecede önünü açıyor. Dünyaya ihracatını gerçekleştirdiğimiz madenlerin ekonomimize de önemli katkı sağladığını düşünüyoruz. Ancak bu noktada maden ihracatçılarının da desteklenmesi ve önünün açılması lazım. Kumport olarak biz maden ihracatı için gerekli yatırımları yapıyoruz. Bugün Madenlerin doldurulduğu en geniş alana sahip olan limanımız, ihracatçının yer kaygısı yaşamamasını sağlıyor’’ dedi.



Kumport Limanı’nın 2017 yılında yabancı sermayeli hatlara verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirin 50 milyon dolar olduğunu sözlerine ekleyen Soy, ülkeye döviz kazandırdığını da belirtti. Maden iç dolumlarında gözlenen artış ile ihracata ve ihracatçıya desteğini artıran Kumport Limanı, bölgedeki ihracat lojistik hizmetlerinde en geniş imkana sahip.

Asya, Avrupa, Karadeniz ve Akdeniz pazarlarının önemli bağlantı noktalarında bulunan Kumport Limanı, verdiği hizmetler ile bu pazarlardaki ticaret akışına değer katıyor.