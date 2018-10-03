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Madame Coco n11.com bünyesine katıldı

E-ticaret platformu n11.com, Türkiye’nin ev & yaşam kategorisinde öncü markalarından biri olan Madame Coco ile iş birliğine gitti. Madame Coco’nun ev & yaşam kategorisindeki yüzlerce ürün portföyü n11.com’da tek tıkla ulaşılabilir olacak.

Madame Coco n11.com bünyesine katıldı

E-ticaret platformu n11.com, Türkiye’nin ev & yaşam kategorisinde öncü markalarından biri olan Madame Coco ile iş birliğine gitti. Madame Coco’nun ev & yaşam kategorisindeki yüzlerce ürün portföyü n11.com’da tek tıkla ulaşılabilir olacak.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:05
6429 Okunma
Madame Coco n11.com bünyesine katıldı

E-ticaret platformu n11.com, gerçekleştirdiği iş birliklerine güçlü bir markayı daha ekleyerek, Türkiye’nin ev & yaşam kategorisinde öncü markalardan biri olan Madame Coco’yu bünyesine dahil etti. Fransız dokunuşlarından ilham alarak tasarlanan, klasik ve modern tarzdaki ürünleri ile tanınan Madame Coco ürünleri n11.com’da tek tıkla dekorasyon meraklıları ile buluşuyor.

Fransız dokunuşları n11.com’da!

Madame Coco, elegant çizgileri doğanın huzur veren renkleri ile birleştirerek her sezonun vazgeçilmezi olacak ev tekstil, dekorasyon ve giyim ürünleri sunuyor. Alışverişte Fransız dokunuşlarıyla bir araya getirilmiş klasik ve modern tarzdaki ürünleri tercih edenler şimdi n11.com’da açılan online mağazası ile Madame Coco’nun evlerin vazgeçilmez ve şık ürünleri ile buluşacak. n11.com kullanıcıları 2 Ekim 12:00 ile 3 Ekim 23:59 tarihleri arasında Madame Coco mağazasından tek seferde gerçekleştirdikleri 100 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde sepette 20 TL ek indirim hakkı kazanıyor.

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