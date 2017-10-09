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MACARİSTAN’DAN CANLI HAYVAN İTHALATI

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:37
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Türkiye-Macaristan Ticaret Hacminde Yükselen Değer „ CANLI HAYVAN İTHALATI „ DTİK Avrupa Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜSIAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, Türkiye ile Macaristan ticaret hacminde başı çeken otomotiv sektörünün yanında son yıllarda canli hayvan alımının da önem kazanmaya başladığını, Türkiye’nin giderek artan et ihtiyacını karşılamak icin besiciliğe Macaristan’dan da canlı hayvan ithalatı ile nefes aldırılmaya çalıştığını söyledi. Başar, genel olarak canlı hayvan ithalatının, İthalat izinleri, hayvan seçimi (Hayvan tedariği), karantina ve nakliye aşamalarından oluştuğunu belirtti.

MACARİSTAN'DAN CANLI HAYVAN İTHALATI
Hayvan Tedariği ve Sorunları
Macaristan’dan canlı hayvan ithalında en çok yaşanan sıkıntı, hayvan tedariği ve karantina ile nakliye süreclerinde yaşanıyor. Hayvan tedariğinde Türkiye’den gelen ithalatcının karşısına ilk aşamada dil problemi çıkıyor. Ithalatlcilar yapacaklari ticareti süreci uzun soluklu düşünmeyişlerinin de etkisi ile genel de aracı firmalardan kendilerine, hayvan tedarik etmesini veya alımların da aracı olmasını istiyorlar. Bu da yapılan ticaretin, bazi aracı firmalar ve kişilerin insiyatifine gecmesini yol aciyor. Neticesinde Ithalatcıya fiyatın yükselmesi, ödeme sorunları, kdv ve hayvan kalitesinde düşüklük gibi problemleri beraberinde getiriyor. Alınan hayvanların menşei kadar orjinlerinin de önemli olduğu alımlarda, hayvanın kesinlikle Avrupa orjinli olması gerekiyor. Nakliye de ise yine bazi aracıların araçlara fazla yükleme yapması da maalesef yolda hayvanların telef olmasına yol açıyor.

Fadıl Başar, Cözüm : Uzun vadeli ve Kurumsal Hareket 
DTİK Avrupa Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, 30 haziran’da 3.’sü gerçekleşen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantisi icin Ankara’da bir araya geldigi Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijarto Peter’in de iki ülke arasındaki ticaret hacminde hayvancılığın önemli olduğunu belirttigini söyledi. Fadıl Başar da konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda, iki ülke arasındaki son zamanlarda da canlı hayvan ticaretinin artış kaydettigini bunun da kalıcı olmasi icin Macaristan’dan canlı hayvan ithalatı yapacak olanlarin öncelikle, Macaristan’da kendi şirketlerini kurmalarini ve şirketleri üzerinde alımları yapıp hayvanı Türkiye’ye de kendi şirketleri üzerinden göndermeleri gerektiğini böylece de ödeme, fiyat artışı, mal kalitesinde sorun yaşamayacaklarını söyledi.

Hayvan tedariğinde ödedikleri Kdv’yi alıcının kendi şirketleri oluşundan dolayi hayvanları Macaristan’dan gönderdiklerinde geri aldıklarını  böylece bazi araci firmalara ödenen kdv’lerin geri alınmasındaki soruların da önüne geçmiş olacaklarını belirtti. Budapeşte  Turkiye Büyükelciliği Ticaret Müşaviri Sayın Faruk Cömert’in de yogun cabalariyla son zamanlarda onlarca Türk, canlı hayvan ithalatcının kendi şirketlerini kurduğunu ve Macaristan’daki ticaretlerinde daha kurumallaştiklarını söyleyen Fadıl Başar uzun vade de Macar üretici ile kendi şirketleri aracılığıyla direkt kurdukları ticari yakınlaşmasının ticari kaliteyi de gireceğini, kendilerinin de DTİK ve Müsiad olarak her zaman yardıma hazır olduklarını belitti.

Ithalatcı Macaristan’dan memnun

Macaristan’dan canlı ithalatı yapan Adnan Oruç da ticaretini Budapeşte de kurmuş olduğu şirketi üzerinden gerçekleştirdiğini, Macaristan’nin birçok yerine giderek üreticiyle direkt muhattap olarak ödemelerini yapıp hayvanlarını yetiştiricilerden aldığını, böylece de Macaristan besicisini daha yakından tanıma fırsatı yakaladığını söyledi. Macaristan’da Hayvan tedariği konusunda sorun yaşamadığını, gittiği bölgelerde yeterli sayıda ve kalitede hayvan bulabildiğini üreticilerin, kendisinin Türk olduğunu duyunca daha da yardımcı olduklarını söyledi. Türkiye ile Macaristan’nın canlı hayvan ticareti konusunda daha iyi bir noktaya gelmesini umduğunu, bunun icinde Türk ithalatıisının uzun vadeli düşünmesi gerektiğini söyledi.  
Basın Bülteni
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