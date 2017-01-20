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LÜKS ARAÇ SATIŞLARI ÖTV ARTIŞIYLA FRENE BASTI

20 Ocak 2017 Cuma 10:04
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Lüks ve ultra lüks araç pazarı, geçen yılın kasım ayındaki ÖTV artışlarının ardından aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50 daraldı

LÜKS ARAÇ SATIŞLARI ÖTV ARTIŞIYLA FRENE BASTI
İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Lüks ve ultra lüks araç satışları, 25 Kasım'daki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışlarının ardından geçen yılın aralık ayında 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 50 azalarak 2 bin 442'ye geriledi. 25 Kasım'da yürürlüğe giren ve ÖTV'yi motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlarda yüzde 60'a, 1600-2000 cc arası araçlarda yüzde 110'a, 2000 cc üzeri araçlarda ise yüzde 160'a çıkaran düzenleme, lüks E ve ultra lüks F segmentteki satışlarda etkisini göstermeye hemen başladı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2016 yılı aralık ayında 108 bin 44 seviyesinde gerçekleşen otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 daralırken, lüks ve ultra lüks araç pazarında aynı dönemde ÖTV artışının da etkisiyle yüzde 50,5 küçülme yaşandı. E ve F segmentlerinde Aralık 2016'da 2 bin 442 otomobil satılırken, bu rakam 2015 yılının aynı ayında 4 bin 929 olmuştu. 2016'nın tamamı bir önceki yıl ile kıyaslandığında ise lüks E segmentte yüzde 3,9 düşüşle 22 bin 558, ultra lüks F segmentte yüzde 3,7 gerilemeyle 5 bin 41 araç satışı yapıldı. Toplamda yüzde 3,8 azalan lüks ve ultra lüks araç satışları, bu düşüşe rağmen 2015 yılındaki 28 bin 701'lik rekorun ardından geçen yıl 27 bin 599 ile en yüksek ikinci seviyesini gördü.

Sadece bir tane satılan 11 model
2016 yılında lüks E segmentte BMW'nin 5 Serisi 7 bin 107 adetle en çok satılan model olurken, ultra lüks F segmentte Audi'nin X5 modeli 889 adetle ilk sırada yer aldı. Geçen yıl sadece birer tane satılan 11 araç ise Audi S8, Bentley Flying Spur V8, Bentley Continental GT V8, Ferrari F12, Hyundai Genesis, Maserati GranTurismo, Porsche 718 Boxster ile Mercedes-Benz'in SL Serisi, GLK Serisi, GLE ve GLS oldu. 2016 yılında ultra lüks F segmentte bin 366 BMW, bin 177 Mercedes-Benz, 836 Land Rover, 612 Volvo, 373 Audi, 286 Porsche, 112 Jeep, 98 Toyota, 49 Jaguar, 42 Maserati, 29 Aston Martin, 18 Ferrari, 15 Mitsubishi, 9 Bentley, 8 Infiniti, 7 Lamborghini, 4 Alfa Romeo satışı yapıldı.  Lüks E segmentte ise BMW 7 bin 952, Mercedes-Benz 7 bin 311, Audi 3 bin 128, Land Rover bin 272, Volvo bin 137, Porsche 541, Jeep 343, Jaguar 292, Subaru 126, Volkswagen 122, Ssangyong 99, Fiat 77, Seat 58, Ford 38, Lexus 31, Maserati 30, Hyundai bir otomobil sattı.

Geçen yıl lüks E ve ultra lüks F segmentlerde satılan modeller şöyle:

MARKA MODEL SEGMENT 2016 SATIŞ ADEDİ
ALFA ROMEO 4C F1 4
ASTON MARTIN Vantage F6 10
  Rapide F6 9
  DB9 F6 5
  Vanquish F6 5
AUDI A6 E1 2.196
  Q5 E7 748
  Q7 F7 313
  A7 Sportback E6 128
  A8 F1 59
  TTC E6 27
  Rs6 E3 12
  Allroad Quattro E7 10
  A6 E3 5
  RS7 E6 2
  S8 F1 1
BENTLEY Continental F6 3
  Continental GT Speed F6 2
  Bentayga F7 2
  Flying Spur V8 F1 1
  Continental GT V8 F6 1
BMW 5 Serisi E1 7.107
  X5 F7 889
  X3 E7 741
  7 Serisi F1 355
  X4 E7 68
  i8 F6 51
  X6 F7 39
  6 Serisi F6 32
  Z4 E6 20
  5 Serisi E2 9
  5 Serisi E3 7
FERRARI 488 GTB F6 5
  488 Spider F6 5
  California T F1 4
  GTC4 Lusso F6 3
  F12 F6 1
FIAT Freemont E7 77
FORD Edge E7 20
  Galaxy E4 18
HYUNDAI Genesis E1 1
INFINITI QX70 F7 8
JAGUAR F-Pace E7 216
  XF E1 76
  XJ Serisi F1 37
  F-Type F6 12
JEEP Cherokee E7 305
  Grand Cherokee F7 112
  Wrangler E7 38
LAMBORGHINI Huracan F6 4
  Aventador F6 3
LAND ROVER Discovery Sport E7 650
  Range Rover Evoque  E7 480
  Range Rover Sport F7 438
  Range Rover F7 398
  Discovery E7 142
LEXUS RX E7 31
MASERATI Ghibli E1 30
  Levante F7 29
  Quattroporte F1 12
  Granturismo F6 1
MERCEDES-BENZ E Serisi E1 6.632
  GLC E7 506
  S Serisi F1 424
  CLS Serisi F6 176
  GLE Coupe F7 162
  G Serisi F7 142
  GL Serisi F7 131
  M Serisi F7 130
  SLC E6 83
  GLC Coupe E7 70
  SLK Serisi E6 19
  GT F6 7
  S Cabriolet F1 2
  SL Serisi F6 1
  GLK Serisi E7 1
  GLE F7 1
  GLS F7 1
MITSUBISHI Pajero F7 15
PORSCHE Macan E7 514
  Cayenne F7 232
  911 Carrera F6 28
  Panamera F1 26
  Boxster E6 24
  718 Cayman E6 2
  718 Boxster E6 1
SEAT Alhambra E4 58
SSANGYONG Rexton W E7 78
  Rodius E4 21
SUBARU Outback E7 126
TOYOTA Land Cruiser F7 98
VOLKSWAGEN Touareg E7 122
VOLVO XC60 E7 762
  XC90 F7 612
  S80 E1 204
  S90 E1 171

Anadolu Haber Ajansı
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