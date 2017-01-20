LÜKS ARAÇ SATIŞLARI ÖTV ARTIŞIYLA FRENE BASTI

Sadece bir tane satılan 11 model
2016 yılında lüks E segmentte BMW'nin 5 Serisi 7 bin 107 adetle en çok satılan model olurken, ultra lüks F segmentte Audi'nin X5 modeli 889 adetle ilk sırada yer aldı. Geçen yıl sadece birer tane satılan 11 araç ise Audi S8, Bentley Flying Spur V8, Bentley Continental GT V8, Ferrari F12, Hyundai Genesis, Maserati GranTurismo, Porsche 718 Boxster ile Mercedes-Benz'in SL Serisi, GLK Serisi, GLE ve GLS oldu. 2016 yılında ultra lüks F segmentte bin 366 BMW, bin 177 Mercedes-Benz, 836 Land Rover, 612 Volvo, 373 Audi, 286 Porsche, 112 Jeep, 98 Toyota, 49 Jaguar, 42 Maserati, 29 Aston Martin, 18 Ferrari, 15 Mitsubishi, 9 Bentley, 8 Infiniti, 7 Lamborghini, 4 Alfa Romeo satışı yapıldı. Lüks E segmentte ise BMW 7 bin 952, Mercedes-Benz 7 bin 311, Audi 3 bin 128, Land Rover bin 272, Volvo bin 137, Porsche 541, Jeep 343, Jaguar 292, Subaru 126, Volkswagen 122, Ssangyong 99, Fiat 77, Seat 58, Ford 38, Lexus 31, Maserati 30, Hyundai bir otomobil sattı.
Geçen yıl lüks E ve ultra lüks F segmentlerde satılan modeller şöyle:
|MARKA
|MODEL
|SEGMENT
|2016 SATIŞ ADEDİ
|ALFA ROMEO
|4C
|F1
|4
|ASTON MARTIN
|Vantage
|F6
|10
|Rapide
|F6
|9
|DB9
|F6
|5
|Vanquish
|F6
|5
|AUDI
|A6
|E1
|2.196
|Q5
|E7
|748
|Q7
|F7
|313
|A7 Sportback
|E6
|128
|A8
|F1
|59
|TTC
|E6
|27
|Rs6
|E3
|12
|Allroad Quattro
|E7
|10
|A6
|E3
|5
|RS7
|E6
|2
|S8
|F1
|1
|BENTLEY
|Continental
|F6
|3
|Continental GT Speed
|F6
|2
|Bentayga
|F7
|2
|Flying Spur V8
|F1
|1
|Continental GT V8
|F6
|1
|BMW
|5 Serisi
|E1
|7.107
|X5
|F7
|889
|X3
|E7
|741
|7 Serisi
|F1
|355
|X4
|E7
|68
|i8
|F6
|51
|X6
|F7
|39
|6 Serisi
|F6
|32
|Z4
|E6
|20
|5 Serisi
|E2
|9
|5 Serisi
|E3
|7
|FERRARI
|488 GTB
|F6
|5
|488 Spider
|F6
|5
|California T
|F1
|4
|GTC4 Lusso
|F6
|3
|F12
|F6
|1
|FIAT
|Freemont
|E7
|77
|FORD
|Edge
|E7
|20
|Galaxy
|E4
|18
|HYUNDAI
|Genesis
|E1
|1
|INFINITI
|QX70
|F7
|8
|JAGUAR
|F-Pace
|E7
|216
|XF
|E1
|76
|XJ Serisi
|F1
|37
|F-Type
|F6
|12
|JEEP
|Cherokee
|E7
|305
|Grand Cherokee
|F7
|112
|Wrangler
|E7
|38
|LAMBORGHINI
|Huracan
|F6
|4
|Aventador
|F6
|3
|LAND ROVER
|Discovery Sport
|E7
|650
|Range Rover Evoque
|E7
|480
|Range Rover Sport
|F7
|438
|Range Rover
|F7
|398
|Discovery
|E7
|142
|LEXUS
|RX
|E7
|31
|MASERATI
|Ghibli
|E1
|30
|Levante
|F7
|29
|Quattroporte
|F1
|12
|Granturismo
|F6
|1
|MERCEDES-BENZ
|E Serisi
|E1
|6.632
|GLC
|E7
|506
|S Serisi
|F1
|424
|CLS Serisi
|F6
|176
|GLE Coupe
|F7
|162
|G Serisi
|F7
|142
|GL Serisi
|F7
|131
|M Serisi
|F7
|130
|SLC
|E6
|83
|GLC Coupe
|E7
|70
|SLK Serisi
|E6
|19
|GT
|F6
|7
|S Cabriolet
|F1
|2
|SL Serisi
|F6
|1
|GLK Serisi
|E7
|1
|GLE
|F7
|1
|GLS
|F7
|1
|MITSUBISHI
|Pajero
|F7
|15
|PORSCHE
|Macan
|E7
|514
|Cayenne
|F7
|232
|911 Carrera
|F6
|28
|Panamera
|F1
|26
|Boxster
|E6
|24
|718 Cayman
|E6
|2
|718 Boxster
|E6
|1
|SEAT
|Alhambra
|E4
|58
|SSANGYONG
|Rexton W
|E7
|78
|Rodius
|E4
|21
|SUBARU
|Outback
|E7
|126
|TOYOTA
|Land Cruiser
|F7
|98
|VOLKSWAGEN
|Touareg
|E7
|122
|VOLVO
|XC60
|E7
|762
|XC90
|F7
|612
|S80
|E1
|204
|S90
|E1
|171
Anadolu Haber Ajansı
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