LONDRA BORSASI TÜRK ŞİRKETLERİNİ BEKLİYOR



Yurtdışında halka arz konusunun ele alındığı, Deloitte Private, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı (Department for International Trade-DIT) iş birliği ile “İngiltere’de nasıl halka arz olunur?” başlıklı panel 19 Nisan 2018, Perşembe günü Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Türkiye’de İngiltere Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt ve Deloitte Türkiye CEO’su Humphry Hatton’ın açılış konuşmalarını yaptığı etkinliği, Londra Borsası’na açılmak isteyen şirketlere yönelik bir panel izledi.

Panelde, uluslararası rekabette ucuz finansman kaynaklarına ulaşmak isteyen ya da halkı arzı uygun finansman ve kaynak yaratmak için bir araç olarak kullanan şirketler için hayati önem taşıyan bilgilere yer verildi. Etkinlikte şirketlere, yabancı yatırımcıların ilgisini çekme ve Türkiye ekonomisine fon girişi sağlamanın yanında Türkiye’nin doğru tanıtılmasına katkıda bulunmak için de Londra Borsası’nda halka arz olma çağrısı yapıldı.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater; “Bugün Deloitte Private ile beraber “Birleşik Krallıkta Halka Arz” konulu toplantıya ev sahipliği yapmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Birleşik Krallık hükümeti ve İngiliz finans kuruluşları finansman ihtiyaçlarını Londra’da karşılamak isteyen Türk şirketlerini desteklemeye devam edecek” dedi.

BCCT Başkanı Chris Gaunt yaptığı açılış konuşmasında, iki ülkenin ticari ilişkilerinin geçen yıl ivme kazandığına, resmi verilere göre, ürün ihracatında İngiltere'den Türkiye'ye %26, Türkiye'nin İngiltere'ye %10,7 artış gösterdiğine dikkat çekti. Türkiye’nin İngiltere için hedef pazarlardan biri olduğunu belirterek; "Halka arz Türkiye’deki firmaların kapasite ve kabiliyetlerini artırmaya katkı sağlayan finansal bir enstrümandır. İngiltere global pazarda finansal enstrümanları çeşitlilikte sunan ülkelerin başında geliyor. Londra finansal bir merkez olarak şirketlere uluslararası bir platform sağlıyor. BCCT, tüm bu imkânların ışığında, DIT ile birlikte Türk ve İngiliz firmalarının iş geliştirmesine destek oluyor” ifadesinde bulundu.

Açılış konuşmasında uluslararası piyasalarda Türk şirketlerinin daha güçlü oyuncular haline geleceğine inandığını belirten Deloitte Türkiye CEO’su Humphry Hatton, sözlerine şöyle devam etti; “Şirketlerin, yurt dışında halka arz olmaları; düşük maliyetle önemli bir finansman kaynağına ulaşmalarını sağlamakta; aynı zamanda yalnızca ulusal değil, uluslararası arenada da bilinirliklerini ve güvenilirliklerini pekiştirmekte ve bu sayede rekabet güçlerine katkıda bulunmaktadır. Borsa İstanbul’da işlem görerek kapasite artırımı, ar-ge yatırımlarına odaklanma, markalaşma, kurumsallaşma gibi amaçlar doğrultusunda sermayesini güçlendiren Türk şirketlerinin Birleşik Krallık’ta halka açılması, Türkiye ekonomisine ek kaynak oluşturarak değer katacak ve Türkiye’yi uluslararası piyasalarda temsil edecek güçlü oyuncular geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.”

Londra Borsasında elde edilen fonlar, diğer Avrupa borsalarına kıyasla 4 kat daha fazla

Deloitte Private Türkiye Programı Lideri Ali Çiçekli’nin moderatörlüğünü yaptığı panelde Londra Borsası Orta, Güney ve Doğu Avrupa Başkanı Axel Kalinowski, Deloitte İngiltere Ortaklarından Tim Grogan ve Deloitte Türkiye Denetim Hizmetleri Lideri ve Ortağı Gaye Şentürk deneyimlerini aktardı.

Londra Borsası Orta, Güney ve Doğu Avrupa Başkanı Axel Kalinowski şu şekilde konuştu: “Londra dünyanın en farklı yatırımcı profiline sahip finans merkezi konumundadır. Bu özelliği ile beraber Londra’da menkul kıymet arz eden kuruluşlara Amerikalı kurumsal yatırımcılara da ulaşma imkânı sunmaktadır. Bu durum, menkul kıymet arzı gerçekleştiren kuruluşların uluslararası iş yapma modeline sahip şirketlerle rahat çalışıp, daha kolay sermaye erişimi imkânı sağlamaktadır. Londra’da 2017 yılında halka arz ve ikincil halka arz yöntemiyle toplamda 41 milyar poundluk öz sermaye elde edilmiş ve bu oran bir önceki yıla oranla %36 artış göstermiştir. 2017 yılı içerisinde Londra Borsası’nda gerçekleştirilen toplam 108 halka arz işlemiyle elde edilen 15 milyar poundluk fon diğer Avrupa borsalarında elde edilen fonun tam 4 katıdır.”