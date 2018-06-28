LİMANCILIK SEKTÖRÜNDE İMZALAR ATILDI

Türkiye Liman İşletmeleri Derneği (TÜRKLİM) ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) liman sektörüne nitelikli iş gücü kazandırma adına protokol imzaladı. TÜRKLİM ve KSO tarafından imzalanan protokol kapsamında denizcilik ve bu alanlara yakın dallarda bölümleri olan okullarda eğitim gören lise öğrencilerine MHC ve RTG konularında eğitim verilecek. Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi projesiyle öğrencilere teorik ve simülatör üzerinden eğitim verilmesine yönelik protokol için düzenlenen imza törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dölen, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yanı sıra Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik’de katıldı.