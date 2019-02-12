Lenovo, dünya çapında en beğenilen şirketler arasında

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, Fortune dergisinin, ‘Dünyanın En Beğenilen Şirketleri 2019’ listesinde yer aldı. Fortune dergisi listede, 52 farklı sektörden, gelirleri 10 milyar doların üzerinde olan şirketlerin dünya çapında sıralamasını veriyor. Lenovo ayrıca, bilgisayar sektöründe yer alan 15 şirketin bulunduğu alt kategoride de 'En Beğenilen' statüsünde yer alan 8 şirketten biri oldu.

Sıralamalar yöneticilerin, direktörlerin ve finans analistlerinin kendi sektörlerinden şirketleri, değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Şirketler; inovasyon, kişi yönetimi, kurumsal varlıkların kullanımı, sosyal sorumluluk, yönetim kalitesi, mali istikrarlılık, uzun vadeli yatırım, ürünlerin/hizmetlerin kalitesi ve küresel etkinlik olmak üzere 9 başlık altında değerlendirmelerin yapıldığı bir araştırmaya göre sıralanıyor.

Lenovo, özellikle inovasyon, yönetim kalitesi ve küresel rekabet alanlarında yüksek puan alarak listede yer almayı başardı.

Fortune, ‘Dünyanın En Beğenilen Şirketleri’ olarak ifade edilen kurumsal itibar sıralamasını, dünya çapında bir yönetim danışmanlığı şirketi olan Korn Ferry ile iş birliği yaparak gerçekleştirdi. Lenovo ayrıca Davos'ta gerçekleştirilen ‘Dünya Ekonomi Forumu’’nda açıklanan ‘Dünyanın En Değerli Markaları’ listesinde de yer aldı. Lenovo, Davos’ta açıklanan listede, 2018 yılında bulunduğu 444. sıradaki yerinden 100 basamaktan fazla bir tırmanışla 340.sıraya yükseldi