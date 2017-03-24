KUVEYT TÜRK'ÜN NET KARI YÜZDE 21,9 ARTTI

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk Katılım Bankası, gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantısında 2016 yılı net karının bir önceki yıla göre yüzde 21,9 arttığını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada Kuveyt Türk Katılım Bankası Olağan Genel Kurulunu Esentepe’deki Genel Müdürlük binasında üst yönetim ve hissedarların katılımıyla gerçekleştirdi.

2016 yılı banka performansı ve finansal tabloları ile 2017'den beklentilerin değerlendirmesinin yapıldığı genel kurulda, 2016 yılı net karının bir önceki yıla göre yüzde 21,9 artışla 542 milyon liraya ulaştığı açıklandı.

Toplantıda ayrıca, 2 milyar 790 milyon lira olan sermayenin 3 milyar 100 milyon liraya çıkarılmasına, 310 milyon liralık artışın 2016 yılı karından karşılanarak ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse verilmesine karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Kuveyt Türk olarak belirledikleri tüm bankacılık hedeflerine ulaştıklarını bildirdi.

Uyan, "2016 yılı net karını yüzde 21,9 artışla 542 milyon liraya yükselttik. Toplam 4,7 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sukuk ihraççısı unvanını elimizden bırakmadık. 2016 yıl sonu itibarıyla 385 şube, 5 bin 500'ü aşkın çalışanımızla Türkiye ekonomisindeki öncü ve yenilikçi rolümüzü 2017 yılında da devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde alternatif dağıtım kanallarına yapılan yatırımlara dikkati çeken Uyan, ilk dijital faizsiz bankacılık platformu Senin Bankan ile bir ilke imza attıklarını, önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Uyan, "Ayrıca 2017 yılında verimliliğe de öncelik vererek, organizasyon yapısını süreç ve prosedürlerini en verimli şekilde yöneterek müşterilerimize ayırdığımız zamanı artırmayı, büyüme ve şubeleşme politikamızı da sürdürmeyi amaçlıyoruz“." ifadelerini kullandı.