banner100

banner197
Ana SayfaEKONOMİ

KUVEYT TÜRK'ÜN NET KARI YÜZDE 21,9 ARTTI

24 Mart 2017 Cuma 14:42
Bu haber 1544 kez okundu

Kuveyt Türk Katılım Bankası, Olağan Genel Kurul toplantısında 2016 net karının bir önceki yıla göre yüzde 21,9 arttığını açıkladı

KUVEYT TÜRK'ÜN NET KARI YÜZDE 21,9 ARTTI
İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk Katılım Bankası, gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantısında 2016 yılı net karının bir önceki yıla göre yüzde 21,9 arttığını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada Kuveyt Türk Katılım Bankası Olağan Genel Kurulunu Esentepe’deki Genel Müdürlük binasında üst yönetim ve hissedarların katılımıyla gerçekleştirdi.

2016 yılı banka performansı ve finansal tabloları ile 2017'den beklentilerin değerlendirmesinin yapıldığı genel kurulda, 2016 yılı net karının bir önceki yıla göre yüzde 21,9 artışla 542 milyon liraya ulaştığı açıklandı.

Toplantıda ayrıca, 2 milyar 790 milyon lira olan sermayenin 3 milyar 100 milyon liraya çıkarılmasına, 310 milyon liralık artışın 2016 yılı karından karşılanarak ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse verilmesine karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Kuveyt Türk olarak belirledikleri tüm bankacılık hedeflerine ulaştıklarını bildirdi.

Uyan, "2016 yılı net karını yüzde 21,9 artışla 542 milyon liraya yükselttik. Toplam 4,7 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sukuk ihraççısı unvanını elimizden bırakmadık. 2016 yıl sonu itibarıyla 385 şube, 5 bin 500'ü aşkın çalışanımızla Türkiye ekonomisindeki öncü ve yenilikçi rolümüzü 2017 yılında da devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde alternatif dağıtım kanallarına yapılan yatırımlara dikkati çeken Uyan, ilk dijital faizsiz bankacılık platformu Senin Bankan ile bir ilke imza attıklarını, önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Uyan, "Ayrıca 2017 yılında verimliliğe de öncelik vererek, organizasyon yapısını süreç ve prosedürlerini en verimli şekilde yöneterek müşterilerimize ayırdığımız zamanı artırmayı, büyüme ve şubeleşme politikamızı da sürdürmeyi amaçlıyoruz“." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.