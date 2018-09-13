KUVEYT TÜRK’TEN CEZAYİR, FAS, TUNUS ÜLKE GÜNÜ

Katılım bankacılığı alanında yurt içinde gerçekleştirdiği öncü çalışmalarını yurt dışında da sürdüren Kuveyt Türk, Türkiye’nin iş diplomasisi örgütü Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’yla (DEİK) iş birliğine giderek “Cezayir, Fas, Tunus Ülke Günü” etkinliği düzenledi. 12 Eylül 2018 Çarşamba günü Fairmont Quasar İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğe Cezayir, Fas, Tunus ülke temsilcileri ile çok sayıda iş insanı ve firma temsilcisi katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki dostluğa dayalı ilişkiye vurgu yaparak, bu doğrultuda ticari ilişkilerinin her geçen yıl geliştiğini ifade etti. Türkiye ile 54 Afrika ülkesi arasındaki toplam ticaret hacminin 20,6 milyar dolara ulaştığını söyleyen Ufuk Uyan, “Türkiye’nin stratejik hedef pazar ülkeleri arasında yer alan Afrika ülkeleriyle Kuveyt Türk olarak ilişkilerimizin gelişmesini son derece önemsiyoruz. Afrika ülkeleri ile bankamız müşterilerinin işlem hacimleri her geçen yıl artıyor. 2016’da bankamızın Afrika ülkeleriyle olan dış ticaret hacmi 300 milyon dolarken, bu rakam 2017’de 400 milyon dolara, bu yılın ilk altı ayında ise 260 milyon dolara ulaştı” dedi.

Dış ticaret hacminde en büyük pay Cezayir, Fas ve Tunus’un

Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri ile dış ticaret hacimlerinin sürekli gelişerek son üç yılda yüzde 49 artış gösterdiğinin altını çizen Uyan, “Türkiye’nin Cezayir, Fas ve Tunus ile olan dış ticaret trendine baktığımızda hacmin ihracat lehine olduğunu görüyoruz. Bankamızda da benzer bir durum söz konusu. Kuveyt Türk’ün Afrika ülkeleri ile toplam dış ticareti hacminde Cezayir, Fas ve Tunus’un payı ihracatta yüzde 32, ithalatta ise yüzde 25. Bu da, üç ülkenin dış ticarette ne derece önemli bir yere sahip olduğunun en güçlü göstergelerinden biridir” diye konuştu.



“Üç ülkedeki muhabir banka ağımızı genişleteceğiz”

2018 yılında Fas, Cezayir ve Tunus’u stratejik ülkeler olarak belirlediklerine dikkat çeken Ufuk Uyan, bu ülkelerdeki muhabir banka ağlarını genişletmek ve Türkiye’nin dış ticaret hacmine olan katkılarını artırmak için muhabir banka ziyaretlerini ve firma görüşmelerini yoğunlaştırdıklarını belirtti. Uyan, üç ülkenin Türkiye ile arasındaki ilişkide dış ticaretin yanı sıra iktisadi, ticari, finansal ve beşeri hususlara da bir Türk bankası olarak katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

“Ülkemizin stratejik önceliklerini göz önünde bulunduruyoruz”

Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürüten DEİK’le iş birliğini artırarak ülke günü etkinliklerine devam etmeyi planladıklarını belirten Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülkemizin stratejik öncelikleri ve 100 Günlük İcraat Programı hedefleri kapsamında, bu gibi organizasyonlarla Türkiye’nin ilişkilerine, dış ticaret kabiliyetlerine ve tarihsel bağlarına mütevazı bir katkı sağlayabilmeyi hedefliyoruz.”



Ümit Kiler: Afrika ile ticaretimizin hacmini 30 milyar Dolar’a çıkarmayı hedefliyoruz

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ümit Kiler yaptığı açılış konuşmasında, “Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu olarak Kuzey Afrika ile var olan köklü ekonomik ve ticari ilişkimizi uzun soluklu, tüm alanlarda ve her seviyede güçlendirmek öncelikli stratejik hedeflerimizdendir. Kuzey Afrika ülkeleri Türkiye için önemli bir konuma sahiptir, gerek temin edilen petrol ve doğalgaz gerekse büyük ve gelişmeye açık pazar yapısı ile ülkemiz için Afrika stratejisinde önemli bir ticaret ortağıdır. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2016 yılı itibarıyla yaklaşık 20 milyar ABD Doları düzeyine erişmiştir. Bu rakam, 2003 yılında 5,4 milyar Dolar seviyesinde idi. Amacımız, yakın bir gelecekte Afrika ile olan ticaretimizin hacmini 30 milyar Dolar düzeyine yükseltebilmektir. Fas, Tunus ve Cezayir ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yürütülen faaliyetler, özellikle büyük çapta inşaat işleri, Türk müteahhitleri için buralardaki inşaat pazarlarına girme fırsatı sağlamaktadır. Bu çerçevede 1972 - 2017 arasında Türk inşaat şirketleri Cezayir’de 295, Fas’ta 57, Tunus’ta 14 proje gerçekleştirmiştir” dedi.

Cezayir, Fas, Tunus Ülke Günü etkinliğinde, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Mourad Hraki, Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mhamed Ifriquine ve Tunus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Hedi Malek de açılış konuşmacıları arasında yer aldı.