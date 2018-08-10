Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
94940
ALTIN
253.721
DOLAR
6.5052
STERLİN
8.3092
EURO
7.4194

KUVEYT TÜRK YILIN İLK YARISINDA 479 MİLYON TL NET KÂRA ULAŞTI

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle katılım bankacılığının gelişimine katkı sağlayan ve istikrarlı büyümesini sürdüren Kuveyt Türk, yılın ilk yarısına dair finansal sonuçlarını açıkladı. Net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,5 artırarak 479 milyon TL’ye yükselten Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 67.3 milyar TL, öz varlıkları ise 5 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

KUVEYT TÜRK YILIN İLK YARISINDA 479 MİLYON TL NET KÂRA ULAŞTI

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle katılım bankacılığının gelişimine katkı sağlayan ve istikrarlı büyümesini sürdüren Kuveyt Türk, yılın ilk yarısına dair finansal sonuçlarını açıkladı. Net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,5 artırarak 479 milyon TL’ye yükselten Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 67.3 milyar TL, öz varlıkları ise 5 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:31
7534 Okunma
KUVEYT TÜRK YILIN İLK YARISINDA 479 MİLYON TL NET KÂRA ULAŞTI

Yılın ilk çeyreğinde finansal hedeflerini aşan Kuveyt Türk, ilk yarı sonunda da başarı grafiğini sürdürdü. Kuveyt Türk, yılın ilk altı ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,5 artırarak 479 milyon TL’ye yükseltti. Bu dönemde toplanan fon büyüklüğü 2017 yılı sonuna göre yüzde 21,2 artışla 48.3 milyar TL’ye, kullandırılan fon büyüklüğü ise yüzde 21,4 artışla 46.1 milyar TL’ye ulaştı. Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 67.3 milyar TL olurken öz varlıkları de 5 milyar TL’yi aştı.

Ufuk Uyan: Proje finansmanına ilgi göstermeye devam edeceğiz

Yılın ilk yarısını değerlendiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Bugüne kadar yenilenebilir enerji alanında 700 milyon Dolar’ın üzerinde fonlama gerçekleştirerek sürdürülebilir büyümeye katkı sağladık. Ülkemizin gelişimine önemli katkıları olan Çanakkale 1915 Köprüsü, Niğde-Ankara Otoyolu gibi mega projelere de büyük ölçüde finansman desteği verdik. Önümüzdeki dönemde de proje finansmanına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Uyan sözlerini şöyle sürdürdü, “Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan KT Bank AG ile Almanya’da şu an dört şube ile hizmet veriyoruz. Aktif büyüklüğü 300 milyon Euro’ya yaklaşan KT Bank AG, önümüzdeki dönemde Münih’te açılması planlanan beşinci şubesi ile hizmet ağını genişletecek. Dijital bankacılık alanında yapılacak geliştirmeler ve genişleyen coğrafi kapsama alanı ile Avrupa’daki faizsiz finansal sisteme erişimi artırmak en önemli hedeflerimiz arasında.”

“Sağlam ve disiplinli büyüyoruz”

Yüzde 1.84 ile sektör ortalamasının altında gerçekleşen takipteki kredi oranlarının sağlam ve disiplinli büyümelerinin bir göstergesi olduğunu belirten Ufuk Uyan, “Müşteri odaklı hizmet modelimizi sürekli geliştirmekte, genişleyen şube ağımızdaki iş modelimizi iyileştirmek adına projeler yürütmekteyiz. Teknolojiye yaptığımız yatırımları artırarak sürdürmeyi, önümüzdeki dönemde dijital dönüşümü hızlandırarak tüm kanallardan verdiğimiz hizmeti iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına katkı verirken altın sahiplerine tasarruf ve kazanç elde etme imkânı sağlayan altın bankacılığını bir ileri seviyeye taşımak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Finansman ihtiyacı olan birey ve firmaların gerçek ticarete konu olan ihtiyaçlarını fonlamayı sürdürerek yılın geri kalan kısmında da reel ekonomiye katkı sağlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 10.08.2018 16:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DOLAR VE EURO FİYATLARINDA SON RAKAMLAR
DOLAR VE EURO FİYATLARINDA SON RAKAMLAR
BAKAN ALBAYRAK 'YENİ EKONOMİ YAKLAŞIMI' AÇIKLADI!
BAKAN ALBAYRAK 'YENİ EKONOMİ YAKLAŞIMI' AÇIKLADI!
“ELİMİZDEKİ FONLARI EXİMBANK’A KULLANDIRMAYA HAZIRIZ”
“ELİMİZDEKİ FONLARI EXİMBANK’A KULLANDIRMAYA HAZIRIZ”
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim