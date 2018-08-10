KUVEYT TÜRK YILIN İLK YARISINDA 479 MİLYON TL NET KÂRA ULAŞTI

Yılın ilk çeyreğinde finansal hedeflerini aşan Kuveyt Türk, ilk yarı sonunda da başarı grafiğini sürdürdü. Kuveyt Türk, yılın ilk altı ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,5 artırarak 479 milyon TL’ye yükseltti. Bu dönemde toplanan fon büyüklüğü 2017 yılı sonuna göre yüzde 21,2 artışla 48.3 milyar TL’ye, kullandırılan fon büyüklüğü ise yüzde 21,4 artışla 46.1 milyar TL’ye ulaştı. Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 67.3 milyar TL olurken öz varlıkları de 5 milyar TL’yi aştı.

Ufuk Uyan: Proje finansmanına ilgi göstermeye devam edeceğiz

Yılın ilk yarısını değerlendiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Bugüne kadar yenilenebilir enerji alanında 700 milyon Dolar’ın üzerinde fonlama gerçekleştirerek sürdürülebilir büyümeye katkı sağladık. Ülkemizin gelişimine önemli katkıları olan Çanakkale 1915 Köprüsü, Niğde-Ankara Otoyolu gibi mega projelere de büyük ölçüde finansman desteği verdik. Önümüzdeki dönemde de proje finansmanına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Uyan sözlerini şöyle sürdürdü, “Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan KT Bank AG ile Almanya’da şu an dört şube ile hizmet veriyoruz. Aktif büyüklüğü 300 milyon Euro’ya yaklaşan KT Bank AG, önümüzdeki dönemde Münih’te açılması planlanan beşinci şubesi ile hizmet ağını genişletecek. Dijital bankacılık alanında yapılacak geliştirmeler ve genişleyen coğrafi kapsama alanı ile Avrupa’daki faizsiz finansal sisteme erişimi artırmak en önemli hedeflerimiz arasında.”

“Sağlam ve disiplinli büyüyoruz”

Yüzde 1.84 ile sektör ortalamasının altında gerçekleşen takipteki kredi oranlarının sağlam ve disiplinli büyümelerinin bir göstergesi olduğunu belirten Ufuk Uyan, “Müşteri odaklı hizmet modelimizi sürekli geliştirmekte, genişleyen şube ağımızdaki iş modelimizi iyileştirmek adına projeler yürütmekteyiz. Teknolojiye yaptığımız yatırımları artırarak sürdürmeyi, önümüzdeki dönemde dijital dönüşümü hızlandırarak tüm kanallardan verdiğimiz hizmeti iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına katkı verirken altın sahiplerine tasarruf ve kazanç elde etme imkânı sağlayan altın bankacılığını bir ileri seviyeye taşımak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Finansman ihtiyacı olan birey ve firmaların gerçek ticarete konu olan ihtiyaçlarını fonlamayı sürdürerek yılın geri kalan kısmında da reel ekonomiye katkı sağlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı.