KUVEYT TÜRK YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 203 MİLYON NET KÂRA ULAŞTI

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle katılım bankacılığı sektörünün gelişimine katkı sağlayan Kuveyt Türk, 2018 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kuveyt Türk, bu yılın ilk çeyreğinde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,4 artırarak 203 milyon TL’ye yükseltti. Kuveyt Türk’ün yılın ilk çeyreğinde topladığı fon büyüklüğü yılsonuna göre yüzde 7,6 artışla 42,9 milyar TL, kullandırdığı fon büyüklüğü ise yüzde 11,8 artışla 42,4 milyar TL’ye ulaştı. Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 60,7 milyar TL, öz varlıkları ise 4,8 milyar TL oldu.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, ilk çeyreğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Başarılı bir yılın ardından 2018’in ilk çeyreğinde hedeflerimizi yakalayarak büyümemizi sürdürdük. İlk çeyrek itibariyle yüzde 1,77 ile sektör ortalamasının altında gerçekleşen takipteki kredi oranımız sağlam ve disiplinli büyümemizin bir göstergesidir. Ekonomimize ve reel sektöre olan desteğimizi sürdürmek için uygun koşullarda finansman sağlamaya devam ediyoruz. Yılın ilk üç ayında toplamda 1 milyar 250 milyon TL tutarında sukuk ihracı gerçekleştirdik. Müşteriye duyarlı hizmet modeli anlayışımızla şubelerimiz, internet şube, mobil şube, ATM ve XTM şube üzerinden verdiğimiz tüm hizmetleri, müşterilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çeşitlendirmeye, yenilemeye ve arttırmaya devam ediyoruz. Yıl boyunca teknoloji ve inovasyon odağımızı kaybetmeksizin verimlilik çalışmalarını sürdürmeyi, dijital dönüşümü hızlandırmayı, yeni şubeler açarak coğrafi kapsama alanımızı genişletmeyi, hem toplanan fonlarda hem de kullandırılan fonlarda 2017 yılında yakaladığımız başarılı performansımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz” dedi.