Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
102158
ALTIN
183.197
DOLAR
4.4180
STERLİN
5.9536
EURO
5.2203

KUVEYT TÜRK YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 203 MİLYON NET KÂRA ULAŞTI

Kuveyt Türk, 2018’in ilk çeyreğini finansal hedeflerini yakalayarak tamamladı. Net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,4 artırarak 203 milyon TL’ye yükselten Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 60,7 milyar TL, öz varlıkları ise 4,8 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

KUVEYT TÜRK YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 203 MİLYON NET KÂRA ULAŞTI

Kuveyt Türk, 2018’in ilk çeyreğini finansal hedeflerini yakalayarak tamamladı. Net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,4 artırarak 203 milyon TL’ye yükselten Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 60,7 milyar TL, öz varlıkları ise 4,8 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 10:48
8 Okunma
KUVEYT TÜRK YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 203 MİLYON NET KÂRA ULAŞTI

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle katılım bankacılığı sektörünün gelişimine katkı sağlayan Kuveyt Türk, 2018 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kuveyt Türk, bu yılın ilk çeyreğinde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,4 artırarak 203 milyon TL’ye yükseltti. Kuveyt Türk’ün yılın ilk çeyreğinde topladığı fon büyüklüğü yılsonuna göre yüzde 7,6 artışla 42,9 milyar TL, kullandırdığı fon büyüklüğü ise yüzde 11,8 artışla 42,4 milyar TL’ye ulaştı. Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 60,7 milyar TL, öz varlıkları ise 4,8 milyar TL oldu.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, ilk çeyreğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Başarılı bir yılın ardından 2018’in ilk çeyreğinde hedeflerimizi yakalayarak büyümemizi sürdürdük. İlk çeyrek itibariyle yüzde 1,77 ile sektör ortalamasının altında gerçekleşen takipteki kredi oranımız sağlam ve disiplinli büyümemizin bir göstergesidir. Ekonomimize ve reel sektöre olan desteğimizi sürdürmek için uygun koşullarda finansman sağlamaya devam ediyoruz. Yılın ilk üç ayında toplamda 1 milyar 250 milyon TL tutarında sukuk ihracı gerçekleştirdik. Müşteriye duyarlı hizmet modeli anlayışımızla şubelerimiz, internet şube, mobil şube, ATM ve XTM şube üzerinden verdiğimiz tüm hizmetleri, müşterilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çeşitlendirmeye, yenilemeye ve arttırmaya devam ediyoruz. Yıl boyunca teknoloji ve inovasyon odağımızı kaybetmeksizin verimlilik çalışmalarını sürdürmeyi, dijital dönüşümü hızlandırmayı, yeni şubeler açarak coğrafi kapsama alanımızı genişletmeyi, hem toplanan fonlarda hem de kullandırılan fonlarda 2017 yılında yakaladığımız başarılı performansımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kuveyt TürkKuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YERLİ BAZ İSTASYONU ULAK SERVİSE BAŞLIYOR
YERLİ BAZ İSTASYONU ULAK SERVİSE BAŞLIYOR
İKİ İLİMİZDE DAHA PETROL BULUNDU!
İKİ İLİMİZDE DAHA PETROL BULUNDU!
KİŞİ BAŞI ORTALAMA TASARRUF 12 BİN LİRAYI AŞTI
KİŞİ BAŞI ORTALAMA TASARRUF 12 BİN LİRAYI AŞTI
banner278

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim