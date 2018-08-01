KUVEYT TÜRK’ ün altın aracı Türkiye turunda

Altın Günleri, Altın Hesapları, Altın Veren ATM gibi birçok ürün ve hizmeti Türkiye’de ilk kez hayata geçiren Kuveyt Türk, altın bankacılığı alanında bir yeniliğe daha imza atıyor. 2008’den bu yana altın sahiplerinin tasarruf ve kazanç elde etmesine imkân sağlayan Kuveyt Türk, altın sahiplerini bilgilendirmek için hazırladığı “Altın Araç” ile Türkiye’yi dolaşacak.

Proje kapsamında dört ay boyunca Türkiye genelinde altın toplayan Kuveyt Türk şubelerinin bulunduğu şehirlerin meydanlarında, altın bankacılığına yönelik tanıtım ve özendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Altın Araç projesiyle, öncelikle kadınlar olmak üzere altın bankacılığı konusunda bireylerin farkındalık eşiklerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

“Hayalleriniz için sakladığınız altınlarınızın hakkı Kuveyt Türk. Altınlarınızı Kuveyt Türk’e getirin, hem altın olarak kalsın hem de değer kazansın” çağrısıyla altın bankacılığının yatırım ve kazanç fırsatlarıyla ilgili detaylı bilgiler verecek olan Kuveyt Türk yetkilileri, merak edilen soruları da yanıtlayacak.

Kuveyt Türk, yastık altındaki altınların güvenli bir saklama yöntemi olan altın hesabı hizmetini 2011 yılından bu yana veriyor. Kuveyt Türk, inovatif yaklaşımla ortaya koyduğu geniş ürün yelpazesiyle kendisini “altın uzmanı” olarak konumlandırıyor.

Kuveyt Türk’ün “Altın Aracı”, 3 Eylül 2018 tarihine kadar hafta içi her gün 13.00 - 18.00 saatleri arasında İstanbul’un ilçe meydanlarında’nda yerini alarak halkının altın bankacılığı hakkındaki tüm sorularına yanıt verecek.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Hakkında

Kuveyt Türk, kurulduğu 1989 yılından bu yana katılım bankacılığı alanındaki özenliliğiyle ve yatırım alanlarındaki araştırmacılığıyla tasarruf sahiplerine ve iş adamlarına çağdaş, istikrarlı, güvenilir, kaliteli ve süratli hizmet sunmayı önceleyen, sürekli eğitim ve gelişimi kendisine ilke edinen bir kurumdur. Yurt içinde ve yurt dışındaki şubeleri ve muhabir bankaları vasıtasıyla her türlü çağdaş teknolojik imkânları kullanarak, tasarruf sahiplerinin ve yatırımcılarının kaliteli hizmete hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 404 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk Katılım Bankası, yurtdışında ise Bahreyn şubesiyle ve Almanya’daki banka iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmektedir.