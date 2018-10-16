KUVEYT TÜRK TÜRKIYE’NIN KT BANK AG AVRUPA’NIN EN IYISI SEÇILDI

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Türkiye’nin öncü katılım bankası olan Kuveyt Türk’e, dünyanın en prestijli yayınlarından New York merkezli Global Finance Dergisi tarafından düzenlenen World’s Best Banks Awards’ta iki ödül birden takdim edildi. Bu yıl 20.’si Endonezya’da düzenlenen törende Kuveyt Türk, “Türkiye’nin En İyi İslami Finansal Kuruluşu” seçilirken, Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak lmanya’da kurulan KT Bank AG ise “Avrupa’nın En İyi İslami Finansal Kuruluşu” ödülüne layık görüldü.

“Sektörümüze öncülük ediyoruz”

Kuveyt Türk ve KT Bank AG adına ödülleri alan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yaptığı açıklamada, World’s Best Banks Awards’ın bankacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olduğunu belirterek, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki faaliyetlerinin kıymetli bir ödülle taçlandırılmasının tüm Kuveyt Türk ailesini son derece mutlu ettiğini belirtti. 2019’da Kuveyt Türk’ün kuruluşunun 30. yılını kutlayacaklarını ifade eden Ufuk Uyan, “Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz 1989 yılından bu yana çağdaş, istikrarlı, güvenilir, kaliteli, süratli hizmet sunan ve sürekli eğitim ve gelişimi kendine ilke edinen bir katılım bankası olarak sektörümüze öncülük ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanına yayılan 411 şubemizle müşteri odaklı hizmet modeli sunarken, finansman ihtiyacı olan birey ve firmaların gerçek ticarete konu olan ihtiyaçlarını fonlamayı sürdürerek reel ekonomiye destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dış ticarete önem veriyoruz”

Stratejik önem verdikleri alanlardan birinin dış ticaret olduğunu kaydeden Uyan, “Geniş muhabir ağımız ve uzman kadromuzla dış ticaret ürünlerimizi sürekli geliştirip çeşitlendirerek müşterilerimize hem destek oluyor ve hem de ülkemizin döviz gelirlerinin artmasına katkı sağlıyoruz. Diğer yandan, yalnızca bankamızın ve sektörümüzün değil, ekonomimizin büyümesinde de büyük bir pay sahibi olacağına inandığımız dijital dönüşüme büyük önem veriyoruz. Ülkemizin iki Ar-Ge merkezine sahip tek bankası olarak yeni teknolojiler ve ürünler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Avrupa’da faizsiz finansal sisteme erişimi artıracağız”

Almanya merkezli KT Bank AG’nin çalışmalarına değinen Ufuk Uyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yurt dışındaki faaliyetlerimizi yüzde 100 iştirakimiz olan KT Bank AG ile sürdürüyoruz. Merkezi Frankfurt’ta bulunan KT Bank AG’nin bu şehrin yanı sıra Berlin, Mannheim ve Köln’de de şubeleri bulunuyor. 2019 yılının ilk çeyreğinde beşinci şubemizi Münih’te açmayı hedefliyoruz. KT Bank AG, Temmuz 2015’te bankacılık işlemleri gerçekleştirmeye başladı. Kuruluşunun üzerinden bu kadar az zaman geçen ve henüz dört şubesi olan bankamızın kendi alanında Avrupa’nın en iyisi seçilmesi bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. KT Bank AG tarafında uzun vadede diğer Avrupa ülkelerinde de faizsiz finansal sisteme erişimi artırmayı hedefliyoruz.”

Merkezi New York’ta bulunan ve 189 ülkede okuyucuyla buluşan Global Finans Dergisi, World’s Best Banks Awards için değerlendirmeyi bankaların hizmet sunumunda teknik yenilik, ürün kalitesi, kurumsal itibar, müşteri memnuniyeti, coğrafi yayılma ve stratejik ilişkiler gibi farklı kriterlere göre yapmaktadır.