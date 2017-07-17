KÜRESEL SİBER SALDIRI 53 MİLYAR DOLAR ZARARA YOL AÇABİLİR

ANKARA (AA) -

Sigorta şirketi Lloyd’s of London ve risk modelleme şirketi Cyence tarafından hazırlanan raporda, bir bulut hizmeti sağlayıcısına varsayımsal olarak siber saldırı düzenlenmesi ve dünya çapındaki işletmelerin bilgisayarlarına yönelik saldırılarda oluşabilecek potansiyel ekonomik kayıplar incelendi.

Küresel bir siber saldırının 4,6 milyar ila 53 milyar dolar ekonomik kayba neden olabileceği belirtildi.

Raporda, böyle bir siber saldırının yol açacağı fiili kaybın ise 121 milyar dolara kadar çıkabileceği ifade edildi.

En çok Rusya ve Ukrayna'yı etkileyen "Petra" virüs yazılımı tarafından haziranda yapılan saldırıda binlerce bilgisayar etkilenmişti. Saldırıya neden olan yazılımın Avrupa'da bazı ülkeler ile ABD'de de yayıldığı ve bazı önemli şirketlerin bilgisayarlarını ele geçirdiği belirtilmişti.

Mayıs ayında da “WannaCry” isimli yazılımla düzenlenen uluslararası siber saldırı, Britanya’nın Ulusal Sağlık Sistemi’ni felç edip tüm dünyaya hızla yayılarak çok sayıda ülkede on binlerce kişi ve kuruluşu vurmuştu. Saldırı, 150 ülkede etkili olmuştu.

Anadolu Haber Ajansı