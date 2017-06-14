KÜRESEL SERVET 170 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI

İSTANBUL (AA) - Yönetim danışmanlık firması The Boston Consulting Group (BCG) tarafından bu yıl 17'ncisi yayınlanan Küresel Varlık Raporu'na (Global Wealth Report 2017) göre, 2016 yılında küresel servet yüzde 5,3 büyüyerek 166,5 trilyon dolara ulaştı. BCG Türkiye'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, raporun sonuçlarına dair veriler paylaşıldı. Geçen yıl küresel servet 2015'e göre yüzde 5,3 büyüyerek 166,5 trilyon dolara yükseldi. 2014'te 151 trilyon dolar olan küresel servet 2015 yılında 158 trilyon dolara çıkmıştı. Kuzey Amerika en zengin bölge olmaya devam ederken, ikinci sırada Batı Avrupa, üçüncü sırada ise Asya-Pasifik bölgesi geldi. 2016 yılında servet artışı yüzde 9,5 ile en fazla Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşti. Büyümenin temel nedenleri arasında Asya-Pasifik bölgesinde oluşan yeni servet birikimi ve özellikle ABD'deki finansal varlıkların performansı yer aldı. Tüm bölgelerde pozitif bir büyüme gerçekleşirken, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da servet artışı bir önceki yıl ile kıyaslandığında daha yüksek oldu.



Yeni servet oluşumu, mevcut varlıkların performansına oranla global büyümeye daha fazla etki etti. Yeni servetlerin global servet artışına etkisi yüzde 59 olarak gerçekleşirken, mevcut finansal varlıkların büyümeye etkisi yüzde 41 oldu. Kuzey Amerika varlık büyüklüğünde geçen yıllarda olduğu gibi zirvede yer alırken, 55,7 trilyon dolar varlık büyüklüğüne ulaştı. Batı Avrupa son beş yılda yıllık yüzde 4,1 büyüyerek 40,5 trilyon dolar varlık büyüklüğüne ulaştı. Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı Orta Doğu ve Afrika bölgesinde varlık büyüklüğü son beş yılda yıllık yüzde 6,1 artarak 8,1 trilyon dolara yükseldi.



2021 yılında 223 trilyon dolara ulaşacak

Küresel servetin yıllık ortalama yüzde 6 artışla 2021 yılında 223 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyümenin yaklaşık yarısı (yüzde 40) Asya-Pasifik bölgesinden gelecek. Asya-Pasifik bölgesi mevcut büyüme hızını sürdürürse, 2021 yılında listede Batı Avrupa'nın yerini almış olacak ve zirvedeki Kuzey Amerika ile aradaki farkı oldukça azaltacak. Geçen yıl dünya varlıklarının yüzde 45'inin sahibi milyoner haneler oldu. Milyoner hanelerin 2021 yılında dünya varlıklarının yüzde 50'sinden fazlasına sahip olması bekleniyor. Dünyadaki hanelerin sadece yüzde 1'i milyoner hanelerden oluşuyor. Dünyadaki milyoner hane sayısı 2016 yılında yüzde 7 artışla 17,9 milyona yükseldi. 2015 yılında bu rakam 16,6 milyon seviyesindeydi. Milyoner hane yoğunluğu en fazla olan ülkeler sırasıyla yüzde 18 ile Bahreyn, yüzde 16 ile Lihtenştayn, yüzde 13 ile İsviçre şeklinde sıralandı. Milyoner hane sayısı ise en fazla Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor.



Türkiye'de 28 bin milyoner hane bulunuyor

Rapora göre, Türkiye'de 2016 yılında milyoner hane sayısı 28 bine ulaştı. 98 ülkenin verilerinin yer aldığı 2017 yılı raporuna göre dünya üzerindeki toplam varlığın yüzde 45'i, toplam hane sayısının yüzde 1'lik kesiminin elinde bulunuyor. Yüzde 1'lik bu kesim bu yıl yüzde 7'lik bir artışla 17,9 milyon haneye ulaştı. Dünya zenginlerinin büyük çoğunluğu ise yine Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerinde bulunuyor. Finansal varlığı 1 milyon doları aşan toplam hane sayısı listesinde ABD ilk sıradaki yerini koruyor. Türkiye'de ise 2016 yılında milyoner hane sayısı yüzde 0,2 artışla 28 bine yükseldi. 2021 yılında Türkiye'deki milyoner hane sayısının 61 bine ulaşması bekleniyor.



"Tüm bölgelerde servet artışı yaşandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BCG Türkiye Genel Müdürü ve Kıdemli Yönetici Ortağı Burak Tansan, küresel servetin yüzde 5,3 artışla 166,5 trilyon dolara yükseldiğini bildirdi.



Tansan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bunun başlıca nedeni ise dünyanın birçok bölgesinde yaşanan ekonomik büyüme ve hisse senedi piyasalarının sergilediği performans. Bu artış geçen yıl yaşanan yüzde 4,4'lük artıştan da fazla. Bu yıl tüm bölgelerde servet artışı yaşanırken Asya-Pasifik yüzde 9,5 ile bir kez daha servetin en hızlı arttığı bölge oldu. Brexit konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle Batı Avrupa yüzde 3,2 ile daha düşük bir büyüme sergiledi. Bu yıl sonunda Asya-Pasifik bölgesindeki servetin Batı Avrupa'daki serveti geçeceğini tahmin ediyoruz. 2019 yılına geldiğimizde ise bu Asya-Pasifik ve Japonya'nın toplam serveti Kuzey Amerika'nın servetini geçmiş olacak."

Anadolu Haber Ajansı