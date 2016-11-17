KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER YELLEN'A ÇEVRİLDİ

İSTANBUL (AA) ABD'nin yeni başkanı Trump'ın ekonomi politikalarının enflasyonda artışa neden olacağı ve Fed'in faizleri daha fazla artıracağı beklentileriyle uluslararası piyasalarda çıkışa geçen dolar, bugün yükselişine ara verdi.

Dün dolar endeksi, 100,57 ile Nisan 2003'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün 100,32 seviyelerinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 2,20 seviyelerine geriledi. Gelişmeler sonrasında Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,16 düştü, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,1 değer kazandı.

Analistler, Fed'in aralık ayında faizlerde artırıma gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını, piyasalarda artık faiz artırım hızına ilişkin beklentilerin fiyatlandığını belirterek, Fed yetkililerinden gelen değerlendirmeler ve son dönemde açıklanan verilerin bu beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Bugün Fed Başkanı Yellen'ın senatoda yapacağı sunumun piyasaların yönü açısından belirleyici olacağına işaret eden analistler, ayrıca ABD'de enflasyon, haftalık işsizlik başvuruları ve konut başlangıçları gibi makroekonomik verilerin izleneceğini kaydetti.

Avrupa tarafında ise avro/dolar paritesi son dönemde gözlenen aşağı yönlü seyrine devam ederek 1,0666 ile yaklaşık bir yılın en düşük seviyesini görürken, bugün 1,07 sınırında tutunmaya çalışıyor. Dün güne yükselişle başlayan, Fed üyelerinden faiz artırımına ilişkin gelen açıklamalar ve güçlenen dolarla yönünü negatife çeviren Avrupa pay piyasalarında ise Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,66, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 düşüşle günü tamamladı.

Analistler, bugün Avrupa tarafında ekim ayı enflasyon ve eylül inşaat üretimi verilerinin yanı sıra İngiltere'de perakende satışların takip edileceğini belirterek, avro/dolar paritesinin seyrinin de piyasaların yönü açısından önem taşıdığını kaydetti.

Asya borsaları da küresel pay piyasalarındaki dalgalı seyri devralırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ), tahvil faizlerindeki yükselişe ilişkin endişelerle yeni politika çerçevesini uygulamaya almasından bu yana ilk kez sabit faizle sınırsız miktarda Japon devlet tahvili alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Gelişmelerin etkisiyle Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 0,1 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise düşüşünü 3'üncü güne taşıyarak yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yükselişle başlaması sonrasında dolar/TL'nin tarihi seviyelere çıkmasının etkisiyle yüzde 0,52 düşüşle 74.759,06 puandan günü tamamladı. Dolar/TL ise dün rekorunu 3,3279'a taşımasının ardından bugün 3,3215 seviyelerinden işlem görürken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 10'un üzerindeki seyrine devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışından gelecek verilerin takip edileceğini belirterek, doların seyri, tahvil piyasasındaki oynaklık ve Yellen'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı. BIST 100 endeksinde 74.100 puanın destek olarak izleneceğini aktaran analistler, 75.400 ve 76.800 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu

12.30 İngiltere, ekim ayı perakende satışlar

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı inşaat üretimi

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı TÜFE

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, ekim ayı TÜFE ve konut başlangıçları

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi