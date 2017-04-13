banner100


banner197
Ana SayfaEKONOMİ

KÜRESEL PİYASALAR YÖN ARAYIŞINDA

13 Nisan 2017 Perşembe 11:11
Bu haber 680 kez okundu

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve jeopolitik gelişmelere bağlı yön arayışı sürüyor

KÜRESEL PİYASALAR YÖN ARAYIŞINDA
İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve jeopolitik gelişmelere bağlı yön arayışı sürüyor.

Dün ABD Başkanı Trump verdiği mülakatta doların değerlenmesinin Amerikalı şirketlerin rekabet gücüne zarar verdiğini belirtti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'i yeniden aday göstermeye açık kapı bırakan Trump, Fed'in para politikasına ilişkin görüşlerini de paylaşarak, "Dürüst olmam gerekirse düşük faiz politikasını beğeniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çin yönetimi için "Döviz manipülatörü değiller." ifadesini kullanan Trump, fikrini Çin'in aylardır döviz kurlarına müdahale etmemesinin yanı sıra Kuzey Kore'ye yönelik görüşmeleri tehlikeye atmamak için değiştirdiğini dile getirdi.

Trump'ın açıklamalarının ardından dolar endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek 100,06'ya geriledi.  Dolar/yen paritesi 109,08'e inerek kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. New York borsasında endeksler günü düşüşle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,29, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesini koruduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu açıkladı.

Analistler, ABD'de mart ayı ÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri ile ABD'li şirketlerin 2017 birinci çeyrek bilançolarının takip edileceğini belirtti.

Avrupa tarafında ise Fransa mart ayı TÜFE verileri izlenecek. Avrupa borsaları, dün günü karışık seyirle tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 düşüş kaydetti.

Asya piyasalarında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,68 azalışla 18.426,84 puandan kapandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.279 puan seviyelerinde seyrediyor.

Yurt içinde döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden bulduğu destekle gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, banka pay piyasalarında görülen alımların genele yayılamaması nedeniyle bu seviyeyi aşamadı. Endeks günü yüzde 0,05 yükselişle 90.952,16 puandan tamamladı. 

Analistler, dolar/TL'nin 3,6487 ile son bir haftanın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çekerek, hafta sonu gerçekleştirilecek referandum öncesinde TL varlıklardaki pozitif seyrin devam ettiğini dile getirdi.

BIST 100 endeksinde, mart ayında kırılamayan 91.000-91.500 direnç bölgesinin dün ve bugün de aşılamadığını belirten analistler, bu bölgenin üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda tarihi zirve konumunda olan 93.398,53 seviyesinin gündeme gelebileceğini vurguladı.

Bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.45 Fransa, mart ayı TÜFE

10.00 Türkiye, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.00 Türkiye, haftalık menkul kıymet, para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, mart ayı ÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaş başvuruları

15.30 ABD, Michigan Tüketici Güven Endeksi








Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.