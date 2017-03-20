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KÜRESEL PİYASALAR YENİ HAFTAYA SAKİN BAŞLADI

20 Mart 2017 Pazartesi 10:50
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Piyasalar geçen hafta merkez bankalarının kararları sonrası yön ararken, veri ve haber akışının nispeten zayıf olacağı yeni haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyir izliyor

KÜRESEL PİYASALAR YENİ HAFTAYA SAKİN BAŞLADI
İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar geçen hafta merkez bankalarının kararları sonrası yön ararken, veri ve haber akışının nispeten zayıf olacağı yeni haftanın ilk işlem gününde risk iştahının azalmasıyla sakin bir seyir izliyor.

ABD'de geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) mart toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltirken, karar metninde, üyelerin yılın geri kalanı için faiz öngörülerinde çok önemli bir değişiklik olmaması doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Geçen haftanın son işlem gününde New York borsasında karışık seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,10 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, Nasdaq endeksi günü önceki kapanış seviyelerinden tamamladı. 

Analistler, geçen hafta gerçekleşen ABD Başkan Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmelerin yankılarının takip edileceğini, G20 Maliye Bakanları toplantısının sonuçları ve Trump'ın göçmen politikası, dış ticaret, regülasyonlar ve maliye politikasına ilişkin olası açıklamaların da piyasaları etkileyebileceğini belirtiyor.

Ayrıca piyasaların Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) basın toplantısı sonrası ilk konuşmasını perşembe günü Washington'da gerçekleştirecek Fed Başkanı Janet Yellen'in üzerinde olacağını ifade eden analistler, bugün ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksinin izleneceğini dile getirdi.

Fransa başkan adayları ekran karşısına çıkacak
Avrupa tarafında, geçen hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmamasının ardından sterlin/dolar paritesi değer kazancını sürdürürken, avro/dolar paritesi de 1,0783 ile 6 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.  Analistler, Almanya'nın Baden-Baden kentinde 2 gün süren G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı sonucunda ticaret ve korumacılığa ilişkin açıklamaların küresel risk iştahı üzerinde etkili olacağını ifade ediyor. Bugün Avrupa tarafında en önemli gelişmenin Fransa'da başkan adaylarının ilk defa televizyonda tartışmaları olacağını belirten analister, bu hafta genelinde ise Avro Bölgesinde flash PMI endeksleri, İngiltere'de enflasyon verilerinin öne çıkacak veriler olacağını kaydetti. Asya tarafında risk iştahının azalmasıyla Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,19 değer kaybederken, Japonya borsasında ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.​ Yurt içinde, geçen haftanın en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı olurken, cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1" olarak teyit etti ve görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,25 artışla Ocak 2015'ten bu yana en yüksek haftalık kapanış seviyesi olan 90.491,39 puandan tamamlarken, dolar/TL de 3,6000 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. 

Analistler, Moody's'in kararının piyasalar üzerinde etkisinin sınırlı olacağını, bu hafta veri takviminin nispeten zayıf olduğunu, iç dinamiklerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı
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