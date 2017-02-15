KÜRESEL PİYASALAR YELLEN SONRASI POZİTİF SEYREDİYOR

İSTANBUL (AA) -

Yellen, dünkü Senato sunumunda, istihdam ve enflasyonun beklentileri doğrultusunda ilerlemesi halinde gelecek toplantılarda faizi artırabileceklerini söyledi. Yellen'ın konuşması, mart toplantısının faiz artışı için hala masada olduğu şeklinde yorumlandı.

Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker da dün yaptığı konuşmada, bir sonraki faiz artışına geç değil, erken gidilmesi gerektiğini belirtti.

Analistler, Fed yetkililerinin yaptığı benzer açıklamaların, piyasaları faiz artışına hazırlama çabası olabileceğini ifade ederek, zamanlama konusunda herhangi bir sinyalin gelmemesi nedeniyle New York borsasında yükseliş eğiliminin devam ettiğini kaydetti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,32 yükselerek kapanış rekorlarını geliştirirken, dolar endeksi de 101,4 ile yaklaşık bir ayın zirvesine çıktı.

Yellen, bugün de ABD Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak ve soruları yanıtlayacak. Yellen'ın dün Senato'da yaptığı sunumu bugün tekrar edeceği, ancak soru-cevap bölümünde yeni mesajların gelebileceği belirtiliyor.

Avro Bölgesi'nde dün açıklanan 2016 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verisi 1,7 ile beklentilerin altında artış kaydederken, Almanya'da açıklanan enflasyon ise ocak ayında yıllık yüzde 1,9'a yükseldi.

Verilerin ardından Avrupa borsalarında yatay bant içinde karışık bir görünüm ortaya çıkarken, avro/dolar paritesi şubat ayı başından itibaren etkili olan düşüş eğilimini sürdürerek 1,0560'a kadar geriledi. Parite, bugün Asya piyasalarında 1,0580 seviyesinde dengelendi.

Dolar/yen paritesindeki düşüşten destek bulan Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 1 yükselişle tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Hazine'nin düzenlediği ihalenin ardından faizlerde ve döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesine karşın etkisini artıran kar satışları ile BIST 100 endeksi, yüzde 0,56 değer kaybederek günü 88.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verileri, yurt dışında ise ABD'deki yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini belirterek, 3,65'in hemen üzerinde tutunan dolar/TL'nin, bu seviyenin kırılması durumunda 3,61'e kadar gerileyebileceğini, BIST 100 endeksinin ise 87.500 ve 86.300 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı işsizlik

11.00 Türkiye, ocak ayı bütçe dengesi

12.30 İngiltere, aralık dönemi işsizlik oranı

16.30 ABD, şubat ayı New York Fed sanayi endeksi

16.30 ABD, ocak ayı TÜFE ve perakende satışlar

17.15 ABD, ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

18.00 ABD, aralık ayı işletme stokları

18.00 ABD, Fed Başkanı Yellen'ın sunumu

Anadolu Haber Ajansı