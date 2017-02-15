banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

KÜRESEL PİYASALAR YELLEN SONRASI POZİTİF SEYREDİYOR

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:26
Bu haber 488 kez okundu

Küresel piyasalardaki risk iştahı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın faiz artış sinyallerine karşın devam ediyor.

KÜRESEL PİYASALAR YELLEN SONRASI POZİTİF SEYREDİYOR
İSTANBUL (AA) -

Yellen, dünkü Senato sunumunda, istihdam ve enflasyonun beklentileri doğrultusunda ilerlemesi halinde gelecek toplantılarda faizi artırabileceklerini söyledi. Yellen'ın konuşması, mart toplantısının faiz artışı için hala masada olduğu şeklinde yorumlandı.

Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker da dün yaptığı konuşmada, bir sonraki faiz artışına geç değil, erken gidilmesi gerektiğini belirtti. 

Analistler, Fed yetkililerinin yaptığı benzer açıklamaların, piyasaları faiz artışına hazırlama çabası olabileceğini ifade ederek, zamanlama konusunda herhangi bir sinyalin gelmemesi nedeniyle New York borsasında yükseliş eğiliminin devam ettiğini kaydetti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,32 yükselerek kapanış rekorlarını geliştirirken, dolar endeksi de 101,4 ile yaklaşık bir ayın zirvesine çıktı.

Yellen, bugün de ABD Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak ve soruları yanıtlayacak. Yellen'ın dün Senato'da yaptığı sunumu bugün tekrar edeceği, ancak soru-cevap bölümünde yeni mesajların gelebileceği belirtiliyor.  

Avro Bölgesi'nde dün açıklanan 2016 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verisi 1,7 ile beklentilerin altında artış kaydederken, Almanya'da açıklanan enflasyon ise ocak ayında yıllık yüzde 1,9'a yükseldi.

Verilerin ardından Avrupa borsalarında yatay bant içinde karışık bir görünüm ortaya çıkarken, avro/dolar paritesi şubat ayı başından itibaren etkili olan düşüş eğilimini sürdürerek 1,0560'a kadar geriledi. Parite, bugün Asya piyasalarında 1,0580 seviyesinde dengelendi.

Dolar/yen paritesindeki düşüşten destek bulan Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 1 yükselişle tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Hazine'nin düzenlediği ihalenin ardından faizlerde ve döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesine karşın etkisini artıran kar satışları ile BIST 100 endeksi, yüzde 0,56 değer kaybederek günü 88.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verileri, yurt dışında ise ABD'deki yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini belirterek, 3,65'in hemen üzerinde tutunan dolar/TL'nin, bu seviyenin kırılması durumunda 3,61'e kadar gerileyebileceğini, BIST 100 endeksinin ise 87.500 ve 86.300 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti. 

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı işsizlik 

11.00 Türkiye, ocak ayı bütçe dengesi 

12.30 İngiltere, aralık dönemi işsizlik oranı 

16.30 ABD, şubat ayı New York Fed sanayi endeksi 

16.30 ABD, ocak ayı TÜFE ve perakende satışlar 

17.15 ABD, ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı 

18.00 ABD, aralık ayı işletme stokları 

18.00 ABD, Fed Başkanı Yellen'ın sunumu






Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.