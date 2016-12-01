KÜRESEL PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

OPEC, dün gerçekleştirilen toplantıda petrol üretim seviyesini günlük 1,2 milyon varil düşürme kararı aldı. Kararın ardından açıklama yapan Katar Enerji ve Endüstri Bakanı Mohammed bin Salih es-Sede "Küresel ekonomik gelişmeleri, petrol üretim ve talebini gözden geçirerek petrol piyasasının yeniden dengelenmesi için karar aldık" dedi.

Karar ile hızlı yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dün yaklaşık yüzde 9 primle günü 51,5 dolardan tamamlamasının ardından bugün Asya piyasalarında 52,5 dolar ile 20 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, Brent petrolün varil fiyatında 60 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade ederek, bundan sonraki süreçte talep tarafına yönelik beklentilerin fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed), tarafından Amerikan iş dünyasının nabzını tutan araştırma raporu Bej Kitap ve açıklanan veriler de yatırımcılar tarafından takip edildi. Bej Kitap Raporunda ekonominin başkanlık seçimlerine rağmen çoğu bölgede genişlemeye devam ettiği belirtildi. ABD'de kişisel gelirler ekimde yüzde 0,6 yükselişle beklentileri aşarken, özel sektör istihdamı ise kasım ayında 216 binlik artışla beklentileri açık ara geride bıraktı.

Bu gelişmelere karşın dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir gözlenirken, dolar endeksi yüzde 0,6 artışla 101,5'e çıktı. Dün Dow Jones endeksi günü önceki kapanışının hemen üzerinde tamamladı, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 geriledi.

Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankasından (BoE) dün yapılan açıklamada yüzde 73 hissesinin hükümete ait olduğu Royal Bank of Scotland’ın stres testinden geçemediği bildirildi. Dün açıklanan Avro Bölgesi enflasyon verisinin yıllık yüzde 0,6 ile beklentiler doğrultusunda artmasının ardında Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 yükseldi. İtalya'da ise hafta sonu gerçekleştirilecek referandum öncesinde MIB 30 endeksi önceki günkü hızlı yükselişini sürdürerek yüzde 2,23 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında yükselen petrol fiyatlarının desteklediği pay piyasaları, Çin ve Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerden iyi gelmesinin de etkisiyle pozitif bir seyir izliyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,03, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün açıklanan dış ticaret açığı verisinin düşüş eğilimini devam ettirmesine karşın yükselen döviz kurlarının negatif etkilediği BIST 100 endeksi günü yüzde 0,28 azalışla 73.995 puandan tamamladı. Analistler, endeksin 74.000 desteğinin hemen altında kapanış gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskılarının artabileceğini, ancak bugün tepki alımlarının etkili olmasını beklediklerini dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya kasım ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi PMI

12.30 Avro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi PMI

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı işsizlik oranı

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı tutanakları

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, kasım ayı ISM imalat PMI

Anadolu Haber Ajansı