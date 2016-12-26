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KÜRESEL PİYASALAR SAKİN BAŞLADI

26 Aralık 2016 Pazartesi 08:53
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Küresel piyasalar, Noel tatili dolayısıyla kapalı olan borsaların da etkisiyle yılın son haftasına sakin başladı.

KÜRESEL PİYASALAR SAKİN BAŞLADI
ABD'de tatil havasına erken giren piyasalar, geçen hafta düşük işlem hacmiyle yatay bir seyir izlemesinin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Cuma günü açıklanan Michigan Üniversitesi güven endeksinin aralıkta 98,2’ye yükselerek 12 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 yükseldi. Dolar endeksi ise hafta boyunca olduğu gibi 103 seviyelerindeki yatay seyrini devam ettirdi.

Avrupa tarafında da bugün İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok borsa devam eden Noel tatili dolayısıyla kapalı olacak. Cuma günü Avrupa borsalarında yatay bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi 1,04-1,05 bandı içinde dalgalı bir seyir izledi. 

Bugün Asya piyasalarında, petrol fiyatlarının 55 dolar üzerindeki dengelenme çabası dikkati çekerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın ekonomi ve para politikasıyla ilgili açıklamalarının ardından Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izledi. Çin'de ise kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti. Bu arada, BoJ Başkanı Kuroda, gelişmekte olan ülkelerin toparlanması ile ihracat ve üretimde artış olduğunu ifade etti.

Yurt içinde, geçen hafta küresel piyasalara paralel düşen işlem hacimleri ile sakin bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, üst üste 2 haftalık yükselişin ardından geçen hafta sınırlı da olsa gerileyerek haftalık bazda yüzde 0,8 değer kaybetti. Geçen hafta yatay bir seyir izleyen ve cuma gününü 3,5172'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,5150 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yılın son haftasında, Noel tatilinin yanı sıra piyasaların açık olduğu günlerde de Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti. Hafta genelinde açıklanacak verilerin de piyasalarda trend değişimlerine neden olmasının beklenmediğini kaydeden analistler, BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi. 

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı sektörel güven endeksleri 

14.30 Türkiye, aralık ayı kapasite kullanım oranı 

14.30 Türkiye, aralık ayı Reel Kesim Güven Endeksi 

Anadolu Haber Ajansı
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