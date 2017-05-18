KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD'de iç siyasetteki gelişmelerin etkisiyle negatif seyrederken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'i görevden almasının ardından Rus diplomatlara Oval Ofis’te DEAŞ hakkında gizli bilgiler açıkladığına yönelik iddialar, gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Trump, Comey'den eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı durdurmasını istedi. Trump'ın yasal bir soruşturmaya bu şekilde müdahale etmesini "adaletin engellenmesi" olarak değerlendiren bazı politikacılar ve hukuk uzmanlarının, Kongre'ye, Trump’ı "azletme" sürecini başlatması için çağrıda bulunması piyasalarda alarm etkisi yarattı.

Trump’ın Comey'den Michael Flynn hakkında yürütülen soruşturmayı durdurmasını istediğine yönelik haberlerin dün hızla yayılmasının ardından küresel borsalarda sert satışlar oldu.

New York borsası, Trump hükümetiyle ilgili endişelerin artmasıyla son 8 ayın en kötü performansını sergileyerek günü sert düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 1,78, Standard & Poor's 500 endeksi yüzde 1,82 ve Nasdaq Teknoloji endeksi de yüzde 2,57 değer kaybetti. Böylece, Dow Jones ve Standard & Poor's 500 endeksleri 9 Eylül'den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydederken, Nasdaq Teknoloji endeksi de 24 Haziran'dan beri en kötü günlük performansını gösterdi.

Dolar endeksi, dün siyasi gelişmeler ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,36'dan yüzde 2,21'e gerilemesinin etkisiyle 97,3 ile 9 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, ABD'deki siyasi gelişmelerin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi, öncü göstergeler endeksi verileri ile Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'in konuşmasının takip edileceğini bildirdi.









- Avro/dolar paritesi 6,5 ayın zirvesinde

ABD'deki siyasi gelişmeler doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesini beraberinde getirirken, avro/dolar paritesi son bir haftada yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydetti. Bu sabah Asya piyasalarında 1,1172 ile yaklaşık 6,5 ayın zirvesini gören avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,11'in üzerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalardaki satış baskısı Avrupa borsalarında etkisini gösterirken, dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,35 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti.

Asya tarafında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,32 azalışla 19.553,86 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,51 azalışla 3.088,78 puan seviyelerinde bulunuyor.

Yurt içinde günün ilk yarısında, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar ve avro karşısındaki değer kayıplarının negatif etkisiyle yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, öğleden sonra banka hisseleri öncülüğünde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 96.629,15 puana kadar çıktı. Özellikle ABD piyasalarının açılışından sonra dünya borsalarında hızlanan sert satışların etkisiyle rekor seviyelerde tutunamayan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 düşüşle 95.724,95 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili tedirginliklerin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, bunun da gelişmekte olan ülke para birimleri ve pay piyasalarına satış getirdiğini söyledi.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar ve avro karşısında değer kaybetmesine paralel 3,5731'e kadar yükselen dolar/TL, bu sabah Asya piyasalarında 3,6041'i görse de şu dakikalarda 3,59'un üzerinde dengelendi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 96.500 direncini kırabilmesi durumunda 97.700 seviyesinin gündeme gelebileceğini, satış ağırlıklı seyrin devam etmesi durumunda ise 94.600 ve 93.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı tüketici güven endeksi

11.30 İngiltere, nisan ayı perakende satışlar

14.30 Avrupa Merkez Bankası tutanakları

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi

15.30 ABD, Öncü göstergeler endeksi

Anadolu Haber Ajansı