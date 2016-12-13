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KÜRESEL PİYASALAR FED'İ BEKLİYOR

13 Aralık 2016 Salı 09:47
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Küresel piyasalar, kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde yatay bir seyir izliyor.

KÜRESEL PİYASALAR FED'İ BEKLİYOR
Fed'in 2015'teki gibi aralık ayı Federal Açık Piyasa Toplantısı'nda (FOMC) faiz artışına gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Böylece, 2016 yılına 4 kez faiz artırım beklentisiyle başlayan Fed, yılı tek faiz artışıyla kapatmış olacak. 

Analistler, Fed'in aralıkta faiz artırımına kesin gözüyle bakan yatırımcıların bu beklentiyi fiyatlara yansıttığını, ancak karar metnindeki projeksiyonlar ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının piyasaların kısa ve orta vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. 

ABD'de başkanlık koltuğuna 20 Ocak'ta oturacak olan Donald Trump'ın uygulayacağı mali politikalarla ilgili belirsizliklerin sürdüğüne dikkati çeken analistler, bu nedenle Fed üyelerinin ekonomik projeksiyonlarının küçük değişimler dışında aynı kalabileceğini ve varsayımlarını değiştirmek için biraz daha beklemeyi tercih edebileceklerini kaydetti.

Dün ABD'de veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı New York borsasında karışık bir görünüm ortaya çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,20 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu 19.796 puana taşırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Avrupa piyasalarında da bugün hareketlenecek veri takvimi öncesinde genel olarak sakin bir seyir izlendi. Dün avro/dolar paritesi 1,0500 - 1,0650 aralığında hareket ederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 düşüş kaydetti.

Avrupa'da bu hafta gündemin önemli konularından biri de Genel İşler Konseyi'nin, 28 ülkenin AB Bakanlarının katılımıyla Brüksel'de bir araya gelecek olması. AB ülkeleri bakanlarının, bu hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi üzerinde çalışacakları belirtilirken, buradan Türkiye ile ilgili gelecek haber ve açıklamaların piyasalar üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Bugün Çin'de beklentilerden iyi gelen sanayi üretimi verisine karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükseldi. Dün arza yönelik açıklamaların etkisiyle sert dalgalanan ve 57,5 dolara kadar yükselmesinin ardından günü yüzde 1,68 artışla 55,3 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı ise 55,5 dolar seviyelerinde dengelendi.

Yurt içinde, dün beklentilerin altında kalan üçüncü çeyrek büyüme verisinin ardından en düşük 74.909 puana gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyelerde etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,68 artışla 76.240 puandan tamamladı. 

Analistler, yarınki Fed kararları öncesinde bugün özellikle Avrupa tarafından gelecek haber ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, yurt içi piyasalardaki alış ağırlıklı seyrin devam edebileceğini tahmin ediyor. 

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle: 

10.00 Almanya, kasım ayı TÜFE

12.30 İngiltere, kasım ayı TÜFE

13.00 Almanya, aralık ayı ZEW endeksleri 

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı ZEW endeksleri 

16.30 ABD, kasım ayı ihracat ve ithalat fiyat endeksleri 

Anadolu Haber Ajansı
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