KÜRESEL PİYASALAR ECB SONRASI DALGALI SEYREDİYOR

ECB, dün gerçekleştirilen toplantısında politika faizini yüzde 0'da, mevduat faizini yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı. Mevcut varlık alım programına Mart 2017’ye kadar aylık 80 milyar avroluk, Nisan 2017’den Aralık 2017’ye kadar da aylık 60 milyar avroluk dilimler halinde devam etme kararı alan ECB, tahvil alım süresi ve miktarının gerektiği halde uzatılabileceği mesajını verdi. Kararların ardından ECB Başkanı Mario Draghi de varlık alım programının parametrelerinde değişiklik yapıldığını, mevduat faizinin altında getirisi olan tahvillerin alımına izin verildiğini bildirdi.

Gelişmelerin etkisiyle avro/dolar paritesi 1,0873 ile 11 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçti ve 1,06'nın üzerinde dengelendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,75, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,64, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 2,06 yükseldi.

Analistler, ECB'nin tahvil alım süresini beklentilerin üzerinde uzatmasına karşın, miktarını düşürmesinin piyasalar tarafından ilk anda "tapering"in başlangıcı olarak algılandığını, bu durumun da avro başta olmak üzere para birimlerinde sert dalgalanmalara yol açtığını kaydetti. Draghi'nin tahvil alım miktarı ve süresinin gerektiğinde uzatılabileceği mesajını vermesinin ise pay piyasalarına alım getirdiğine işaret eden analistler, bugün Almanya ve İngiltere'de dış ticaret, Fransa'da ise sanayi üretimi verilerinin izleneceğini bildirdi.

ABD tarafında ise dolar endeksi dün yeniden 101'in üzerine çıkması sonrasında bugün yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri dünkü yükselişini 2'nci güne taşıyarak yüzde 2,43'ün üzerinde dengelendi. Öte yandan New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,33, S&P 500 Endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak tarihi zirvelerini gördü.

Analistler, gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde ECB kararlarının piyasalar üzerindeki etkisinin izleneceğini belirterek, bugün ABD'de toptan eşya stokları ile Michigan Üniversitesi Güven Endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Asya piyasalarında ise Çin'de kasım ayı enflasyon verilerinin beklentiler doğrultusunda açıklanması sonrasında Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Japonya'da Nikkei endeksi ise yüzde 1,2 yükseldi.

Yurt içinde ise dün sanayi üretimi endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında dolar/TL 3,34 sınırına kadar gerilerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 76.300 puanın üzerini test etti. ECB kararları ve sonrasında Draghi'nin açıklamalarının ardından dolar/TL'nin 3,4974'e kadar yükselmesi, bankacılık hisselerinde satış baskısına neden olurken, BIST 100 endeksi de düşüşe geçerek günü yüzde 0,13 azalışla 75.929,32 puandan tamamladı.

Analistler, ECB kararlarının piyasalarda dalgalanmaya yol açtığını, bugün yurt içinde veri ve haber akışının zayıf olması dolayısıyla yurt dışında açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 75.500 ve 74.000 seviyelerinin destek olarak izleneceğini aktaran analistler, 76.300 ve 77.000 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle;

10.00 Türkiye, kasım finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

10.00 Almanya, ekim ihracat, ithalat ve dış ticaret dengesi

10.45 Fransa, ekim bütçe dengesi ve sanayi üretimi

12.30 İngiltere, ekim dış ticaret dengesi ile inşaat üretimi

18.00 ABD, ekim toptan eşya stokları

18.00 ABD, aralık Michigan Üniversitesi Güven Endeksi

Anadolu Haber Ajansı