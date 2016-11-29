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KÜRESEL PİYASALAR ABD VERİLERİNE ODAKLANDI

29 Kasım 2016 Salı 10:47
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Küresel piyasalar bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve tüketim harcamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarına odaklandı.

KÜRESEL PİYASALAR ABD VERİLERİNE ODAKLANDI
İSTANBUL (AA) - ABD'de dün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle piyasalarda sakin bir seyir izlenirken, tahvil faizleri ve dolar endeksindeki düşüş eğiliminin sınırlı kalması dikkati çekti. Başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanmasının ardından güçlenen dolar talebinin, dolar endeksini geçen hafta 102'ye kadar taşımasının ardından cuma günü görülen düşüş eğilimi dün de devam etti. Dolar endeksi dün 100,6'ya kadar gerilese de ABD'nin büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesinin etkisiyle toparlanarak 101 seviyesinin üzerinde dengelendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,28, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, cuma günü İtalya'da gerçekleştirilecek referandum öncesinde piyasalarda tedirgin bir havanın etkili olduğu görülüyor. Dün avro/dolar paritesi 1,06 seviyelerinde yatay bir seyir izlerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, dün Avrupa Parlementosunda yaptığı konuşmada "Sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi tek başına para politikası ortaya koyamaz. Para politikasının etkisini artırmak, büyümeyi desteklemek ve daha kapsayıcı hale getirmek için mali ve yapısal politikalarla desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

OPEC ülkelerinin 30 Kasım’da Viyana’da yapılacak toplantıda alınabilecek orta ölçekli bir üretim kesintisi kararına ilişkin beklentilerin artmasıyla dün yüzde 1,97 yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yüzde 0,6 düşüşle 47,7 dolardan işlem görüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün dolar kuru ve faizlerdeki düşüş eğiliminden destek bulan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,8 artışla 74.990 puandan tamamladı, dolar/TL ise 3,4168'den kapandı. Analistler, bugün ABD'de büyüme ve Fed üyelerinin konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 74.000 seviyesinin, dolar/TL'de ise 3,41 seviyesinin destek olarak takip edileceğini kaydediyor. Dün yayımlanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Küresel Ekonomik Görünüm Raporunda, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,5, gelecek yıl yüzde 2,3, 2018 yılında yüzde 3 büyümesi bekleniyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle; 

10.00 Almanya, ekim ayı ithalat fiyat endeksi

10.45 Fransa, 3. çeyrek büyüme

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı ekonomik güven endeksi 

16.00 Almanya, kasım ayı TÜFE

16.30 ABD, 3. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim 

17.15 New York Fed Başkanı William Dudley'in konuşması 

19.00 ABD, kasım tüketici güven endeksi 

20.40 Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell'ın konuşması 


Anadolu Haber Ajansı
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