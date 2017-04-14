"KURAL KOYAN ÜLKE OLMAK ZORUNDAYIZ"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yeni bir dünya kurulacaksa Türkiye'nin bu düzeni oluşturacak ülkelerden biri olacağını söyledi.

Zeybekci, Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneğinin (AYSİAD) bir otelde düzenlediği 13. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve ödül törenine katıldı.

Törende konuşan Zeybekci, dünyanın yeniden kurulduğunu belirterek, "Bu dönemde dünyayı kuran yeni temel, dünyanın haritalarını yeniden çizen kalem eskisi gibi artık ideolojik değil. Dünya haritasının yeniden çizildiği bu dönemde Türkiye'nin bir iddiası var. Türkiye'nin iddiası, edilgen değil etken ülke olma gayretidir. Yeni bir dünya kurulacaksa Türkiye o yeni dünyayı kuran ülkelerden biri olur." dedi.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını anlatan Zeybekci, bugün dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın ise 6'ncı büyük ekonomisi haline geldiğini vurguladı.

Türk müteahhitlerinin başarılarına değinen Zeybekci, "Türk müteahhitleri bizim kültür coğrafyası dediğimiz coğrafyanın dışına taşmak da dahil olmak üzere dünyanın ikinci büyük grubu haline geldi. Özellikle kültür coğrafyası dediğimiz eski Doğu Bloku, Türk cumhuriyetlerinde, Rusya'da, Afrika'nın çöllerinde ve Ortadoğu'da ikinci sıraya ve 114 ülkede 9 binin üzerindeki projede yaklaşık 342 milyar dolar ciro yapar hale geldi." ifadelerini kullandı.

- "Kural koyan ülke olmak zorundayız"

Zeybekci, Türkiye'nin artık birilerinin koyduğu kurallarla yönetilen bir ülke değil, kural koyan ülke olmak zorunda olduğunu bildirdi.

Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hoca Ahmet Yesevi'nin gönderdiği o önden giden atlılar gibi inşallah şimdi artık Anadolu'dan da başka coğrafyalara gitme zamanı, kültür coğrafyamıza ekonomi aktörlerimizi, ticaret aktörlerimizi, bilim aktörlerimizi, teknoloji, siyasi ve diplomatik aktörlerimizi gönderme zamanı. Onu da yapıyoruz Allah'ın izniyle. Yapıyoruz ki bugünlerde bazı sancılar yaşıyoruz. Çünkü Türkiye birilerinin koyduğu kuralların dışına çıkmaya başlayınca yine aynı oyunlarla ve oyun yapıcıların tezgahlarıyla Türkiye yeniden onların istediği şekilde edilgen ülke olma yönünde zorlamalara tabi tutuluyor. Türkiye artık bu zorlamalara gelmeyecek. Ya zorlamalara gelerek edilgen bir ülke olacak ve kaybedecek ya da etken ve kural koyan bir ülke olacak."

Türkiye'ye bugüne kadar koalisyonlarla tuzak kurulduğunu, istediklerini yapabilmek için tek başına güçlü iktidarların her türlü oyunla düşürülmeye çalışıldığını anlatan Zeybekci, geçmiş dönemdeki terör olaylarından örnekler verdi. Zeybekci, Türk milletini düşürmeye çalışanlara gereken dersin verildiğini ve bundan sonra da verilmeye devam edileceğini belirtti.

Koalisyon mantığının Türkiye'ye maliyetine dikkati çeken Zeybekci, 16 Nisan'dan sonra hiçbir zaman artık koalisyon olmayacağını dile getirdi.

- "İnsansız hava aracı teknolojisine sahip 5 ülkeden biriyiz"

Türkiye'nin artık kendi insansız hava aracıyla 24 saat havada kalıp teröristleri takip ettiğini hatırlatan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Özellikle Türk insansız hava araçlarında yine yüzde 100 Türk mühendislerinin yaptığı o silahlar da takıldıktan sonra dünyada insansız hava aracı teknolojisine sahip 5 ülkeden biriyiz. Kimseye hesap vermiyoruz, kimseyle bilgi paylaşmak da zorunda değiliz. Nerede bu ülkeye, vatana, bayrağa, millete kasteden varsa kabus gibi 24 saat başında bekliyor. Burunlarını çıkardıklarında tam burunlarından olmak üzere aslanlarımız orada onların işlerini görüyor. Güçlü ülke olmak, işte bunlara sahip olabilmek."

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer davetlilerin katıldığı etkinlikte, protokol üyeleri tarafından En Güzel Türkçe İş Yeri, İş Hayatı Girişimcilik, Türk Kültürüne Hizmet, Denizli'ye Hizmet, AYSİAD'a Hizmet ve AYSİAD Yılın Sporcusu ödülleri verildi.

Bakan Zeybekci, daha sonra Anafartalar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak anayasa değişikliğinin önemini anlattı.





Anadolu Haber Ajansı