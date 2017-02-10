KRONE'DEN TÜRKİYE'YE YENİ YATIRIM

İSTANBUL (AA) - Türkiye pazarına olan inancını, yurt dışındaki tek fabrikasını İzmir'de açarak gösteren Alman treyler üreticisi Krone, Tire'de hizmete alacağı yeni şasi fabrikasıyla toplam yatırım miktarını 170 milyon liraya yükseltecek.

Yurt dışındaki tek fabrikası Türkiye'de bulunan Almanya merkezli treyler markası Krone, yeni bir yatırım kararı daha aldı. Şirketin, 12 milyon lira yatırımla İzmir'de Tire Organize Sanayi Bölgesinde kuracağı şasi fabrikası nisanda üretime başlayacak.

Krone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Rıza Akgün, yeni yatırıma ilişkin basın toplantısında, Tire'de treyler fabrikalarının hemen yanında 10 bin adetlik kapasiteye sahip yeni şasi üretim tesisi kurduklarını, 1 Nisan'da üretime başlamasını planladıkları fabrikanın toplam 36 bin 500 metrekarelik bir alanda hizmet vereceğini söyledi.

12 milyon liralık yeni şasi üretim tesisi yatırımıyla birlikte Türkiye'deki toplam yatırım miktarlarının 170 milyon lirayı bulacağını aktaran Akgün, 10 bin üretime ulaştıklarında çalışan sayılarının 800'e yükselebileceğine işaret etti.

Akgün, burada üretilen şasileri Almanya'ya da göndermeyi hedeflediklerini belirterek, Krone'nin 15 Temmuz'dan sonra verdiği bu yatırım kararının markanın Türkiye'ye ne kadar güvendiğini gösterdiğini dile getirdi.

Akgün, "Türkiye büyük bir pazar ve geleceği çok parlak. Krone, Türkiye'ye güveniyor ve uzun vadeli yatırımlar planlıyor." diye konuştu.

- " Pazarda büyüme olacağını tahmin ediyoruz"

Krone'nin geçen yıl iç ve dış pazarda toplam satışlarını 2015'e göre yüzde 60 artırdığını ve bin 999 treyler satışı gerçekleştirdiğini ifade eden Akgün, "İç pazarda satış grafiğini yükselten tek treyler markası biz olduk. Dış pazarda ise büyük bir çıkış yakalayarak satışlarımızı 2,5 kat artırdık. Her 100 frigo, konteyner taşıyıcı, tenteli ve platform römorkun 26'sı Krone tarafından yurt dışına ihraç edildi." görüşlerini aktardı.

Akgün, Krone Türkiye'nin pazar payını yüzde 11'den 15'e yükselttiğini, geçen yıl treyler ihracatında yüzde 250 artışla büyük bir atak yapan şirketin, kendi ürün gamı dahilinde ihracattaki toplam pazar payının yüzde 26 olduğu bilgisini verdi.

Krone Trailer Uluslararası Genel Müdürü Semih Pala ise "2017'de Avrupa'ya ürün taşıyan lojistik şirketlerinin tercih ettiği, tren taşımacılığına uygun HP römorklarda talep artışı bekliyoruz. Bu yıl ihracatın da geçtiğimiz yıla göre artış göstermesini bekliyoruz. Rusya ile düzelen karşılıklı ilişkilerin sonucunda da frigorifik treyler ihracatında artış öngörüyoruz. Tüm bu beklentiler ışığında 2017'de Türkiye toplam treyler pazarında bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Krone Almanya Uluslararası Satış Direktörü Andreas Völker de katıldı.

Anadolu Haber Ajansı