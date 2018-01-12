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KRİPTO PARALARA DÜZENLEME YOLDA

Kripto paralara ilişkin düzenlemeler geliştirmek üzere çalışma grubu oluşturulacak.

KRİPTO PARALARA DÜZENLEME YOLDA

Kripto paralara ilişkin düzenlemeler geliştirmek üzere çalışma grubu oluşturulacak.

12 Ocak 2018 Cuma 11:20
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KRİPTO PARALARA DÜZENLEME YOLDA

Finansal İstikrar Komitesi'nin 34. toplantısı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya ilişkin Hazine tarafından yapılan açıklamada, kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kripto paraların ülkemizde yasal bir dayanağı bulunmamaktadır ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında değildir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük kârlar vadeden oluşumlar şeklinde yapılanarak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir. Kripto paralar ile ilgili işlem yapan kişilerin olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Basın Bülteni

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