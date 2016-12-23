KREDİ KARTIYLA TALİH KUŞU ARANIYOR

İSTANBUL (AA) - MEHMET ALİ DERDİYOK - İstanbul'da Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne sayılı günler kala, üzerilerinde POS makinesi taşımaya başlayan seyyar bilet satıcıları sayesinde bazı vatandaşlar da talihini kredi kartıyla aramaya başladı. Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından yılbaşı için Türkiye genelinde yaklaşık 36 milyon bilet bastırıldı. Toplam 600 milyon lira değerindeki biletlerin ucunda 60 milyon lira büyük olmak üzere toplamda 348 milyon liralık ikramiye bulunuyor. Hayalleri süsleyen büyük rakamlar, vatandaşları bilet bayilerinin önlerinde kuyruklara sokarken, esnafı da daha çok bilet satmak için heyecanlandırıyor. İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası, üyelerinin işlerinde artış sağlamak için bankalarla yaptıkları anlaşmayla seyyar bilet satıcılarına POS cihazları dağıttı. Cihazlarla çalışmaya başlayan seyyar satıcılardan vatandaşlar boş geçmiyor. Parası olmayıp da şansını denemek isteyenler de artık, kredi kartıyla bilet alıyor. Esnafın işlerinin artışından memnuniyet duyduğu İstanbul'da, biletlerin yaklaşık yüzde 85'i satıldı.



"Esnafımızın işlerine hareket katmak istedik"

İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki özel çekilişin 60 milyon lira olduğunu hatırlatarak, herkese bol şans diledi. Yazıcı, ülke çapında yaklaşık 36 milyon bilet basıldığını dile getirerek, "Bu biletlerin yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'a gönderilmiştir. İstanbul'da biletlerin yüzde 85'i satılmıştır. Satışlarımız şu anda gayet güzel gitmektedir. Ülke genelinde bazı illerde hava şartları nedeniyle satışlar az oluyor ya da yapılamıyor. Buralarda satılamayan biletler de zaman zaman İstanbul'a getirilerek satılmaktadır." diye konuştu. Oda olarak, bu yıl bir çalışma yaptıklarını anlatan Yazıcı, özellikle seyyar bayiler olmak üzere esnafın işlerini kolaylaştırmak için bazı bankalarla anlaşma yaptıklarını söyledi.



Ahmet Yazıcı, vatandaşların ekonomik durumunu göz önüne alarak biletlerin kredi kartıyla alınması için bir uygulama başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Esnafımızın işlerine hareket katmak istedik. Müşterilerimizin daha kolay bilet alabilmeleri için bayilerimize POS cihazları temin ettik. Böylece satışlarımız bir nebze artmış durumda. Milli Piyango İdaresinin de bir an önce özelleştirilmesini bekliyoruz. Biz umut satıyoruz. Şans oyunları olarak Türkiye'deki payımız çok azaldı. Ümit ediyoruz mart başında bu sonuçlanacak. Özelleşecekse özelleşmeli, aksi halde devletimiz Milli Piyangoya daha fazla yatırım yapmalıdır."



"Komisyon vermeyin"

Seyyar bilet bayisi Mustafa Kaya da 30 yıldır bu işi yaptığını anlatarak, POS makinelerini kendilerine dağıtan Oda Başkanına teşekkür etti. Cihazın çok işe yaradığını aktaran Kaya, müşterilerin de yeni uygulamadan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kaya, bazı esnafın kredi kartıyla bilet satarken 1-1,5 lira komisyon aldığını belirterek, vatandaştan komisyon vermemesini istedi. İstanbul'da asker olarak vatani görevini yapan Kadir Kürekel ise Beyoğlu'na gezmek için geldiğini dile getirerek, şansını denemek istediğini söyledi. Kürekel, 4 aylık asker olduğunu aktararak, aldığı bilete ikramiye çıkması halinde evine milyoner olarak döneceğini ifade etti.





Anadolu Haber Ajansı