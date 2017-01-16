"KREDİ DESTEĞİ TURİZM SEKTÖRÜNÜ RAHATLATACAK"

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Murat Ersoy, "Hükümetin bu toparlanma sürecinde attığı en önemli adım, turizm yörelerine yapılan uçuşlarda uçak başına 6 bin dolar ve uçak tipine göre 7 bin 800 dolar uçak yakıtı katkı desteği verilmesiydi. Yani bir nebze olsun yakıt ve kredi desteği turizm sektörünü rahatlatacak." dedi.

Turizm yatırımları konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ersoy, iki yıldır turizm sektörünün çalkantılı bir dönemden geçtiğini belirterek, sektörün rayına girmesi için gerek hükümetin gerekse yatırımcıların üstün bir çaba harcadığını ifade etti.

Peş peşe gelen bazı aksiliklerin bugünden yarına düzelemeyeceğine işaret eden Ersoy, geçmişte bu tür sıkıntılı süreçler yaşayan birçok ülkenin yaklaşık bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde işlerini yoluna sokabildiğini anlattı.

Ersoy, hükümetin, turizm sektörünün rayına girmesi için en son Kredi Garantilendirme Fonu (KGF) teminatı ile Eximbank finansı kullanılmasına yönelik bir çalışma yaptığını vurgulayarak, bunun otelcilere de kullandırılması için bazı ayarlamaların yapılması gerektiğini bildirdi.

Otel sahiplerine, yatak kapasitelerine göre, iki yıllık geri ödemeli finansman desteği verilmesinin turizm yatırımcısının bu sıkıntılı dönemi aşmasına yardımcı olacağını kaydeden Ersoy, şöyle konuştu:

"Hükümetin bu toparlanma sürecinde attığı en önemli adım, turizm yörelerine yapılan uçuşlarda uçak başına 6 bin dolar ve uçak tipine göre 7 bin 800 dolar uçak yakıtı katkı desteği verilmesiydi. Yakıt desteği bence en başarılı ve en hızlı geri dönüş alınan teşviklerden biri. Yani bir nebze olsun yakıt ve kredi desteği turizm sektörünü rahatlatacak. Bunun dışında şunu gördük ki, turizm pazarlamasında bizim çok hızlı bir şekilde toptancılıktan perakendeciliğe geçmemiz gerekiyor. Büyük tur operatörleri büyük kapsamlı uçak risklerini üstlenmeye çekiniyorlar. Bu da toptancılıktan perakende pazarlamaya geçmek demektir."

- "Hedefimiz, 2017'yi stabil geçirmek"

Ersoy, perakende pazarıyla ilgili yatırımların yapılabilmesi için hava yolu taşıyıcılarına da büyük görev düştüğünü belirterek, havayolu firmalarının da bu riski, bu finansal yükü taşıyabilmeleri için KGF'nin burada da devreye sokulabileceğini anlattı.

KGF uygulamasının duyurulduğunu ancak henüz hayata geçirilemediğine dikkati çeken Ersoy, "KGF ile Eximbank arasında gerekli protokolün imzalanmasının ardından, kredilerin en geç bu ay sonuna kadar kullandırılmaya başlaması gerekiyor ki filo yapılarındaki büyüme sağlansın. Bu önemlerin yanında turizm yatırımcılarına, otelcilere verilebilecek bir önlem daha var. Sadece 2017 ve 2018 yılları sınırlı olmak kaydıyla KDV oranının yüzde 8'den yüzde 4'e düşürülmesi. Bu, tesisini devamlı açık tutmaya cesaret eden yatırımcıya verilecek bir teşvik." diye konuştu.

Ersoy, bu iki önlemin bir an önce karara bağlanıp, ilan edilmesiyle sektörün 2017'yi taşımasının kolaylaşacağını aktararak, "Sektörel olarak hedefimiz, 2017'yi stabil geçirmek, 2018'de de tekrar tırmanışa geçirmeye çalışmak." dedi.365 23 65

Anadolu Haber Ajansı