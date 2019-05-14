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Kozmetik ithalatı 2 senede 1,27 milyar dolar!

Kozmetik ürünlere 2016 sonunda getirilen taksit sınırlamasına rağmen hız kesmeyen ithalat, 2017 ve 2018'de toplam 1,27 milyar doları buldu.

Kozmetik ithalatı 2 senede 1,27 milyar dolar!

Kozmetik ürünlere 2016 sonunda getirilen taksit sınırlamasına rağmen hız kesmeyen ithalat, 2017 ve 2018'de toplam 1,27 milyar doları buldu.

14 Mayıs 2019 Salı 12:08
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Kozmetik ithalatı 2 senede 1,27 milyar dolar!

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde toplam 211,6 milyon dolarlık parfüm ithalatı yapıldı.

Parfüm ithalatı 2014'te 40,6 milyon dolar, 2015'te 40,3 milyon dolar ve 2016'da 40,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

BDDK'nın 2016 yılında kozmetik ürünleri için taksit yasağı getirmesine rağmen, 2017'de parfüm ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 12,45 artarak 45,4 milyon dolara yükseldi.

Geçen yıl da 44,9 milyon dolarlık parfüm ithal edilirken, böylece kozmetik ürünlerin taksitli satılmadığı 2017 ve 2018'de toplam 90,3 milyon dolarlık parfüm ithalatı gerçekleştirilmiş oldu.

Aynı dönemde, makyaj, cilt ve saç bakım ürünleriyle deodorant ve parfümlerin aralarında bulunduğu toplam kozmetik ithalatı için de 3,1 milyar harcandı.

Kozmetik ithalatı için harcanan tutarın yıllara göre dağılımı incelendiğinde 2014'te 628,1 milyon dolar, 2015'te 577 milyon dolar, 2016'da 593,4 milyon dolar ithalat yapıldığı kayıtlara geçti.

Kozmetik ürünlerin taksitsiz satıldığı 2017'de 661,5 milyon dolar ve geçen yıl 614 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

BDDK'nin banka ve kredi kartları hakkında Eylül 2016'da yürürlüğe giren değişikliğiyle kozmetik ürün alımlarında 9 olan taksit sayısı sıfıra düşürülmüştü.

Son Güncelleme: 14.05.2019 12:11
Anahtar Kelimeler:
Kozmetik
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