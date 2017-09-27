KOSGEB'ten KOBİ'lere bilgilendirme toplantısı

İZMİR (AA) -

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Müdürü Levent Arslan, bugüne kadar imalat sanayisinden çok hizmet ve ticaret sektörlerine destek verdiklerini söyledi.

Bu sektörlerin yanında imalat sanayisine desteklerini de artıracaklarını ifade eden Arslan, "Önümüzdeki yıllarda imalat sanayisine yönelik 50-100 bin lira bandında değil, 1 milyon lirayı bulan yardımlarımız olacak." dedi.

KOSGEB olarak yardım yaptıklarını ancak yatırım yapılırken işletmelerin finansman sağlama konusunda sıkıntı çektiklerine dikkati çeken Levent Arslan, "Bu nedenle artık biz sonradan yapacağımız desteğin yüzde 30 kadarını avans ödemesi olarak yapacağız. Böylece yapılacak yatırımda finansman sağlama konusunda da biraz olsun işletmeyi rahatlatmış olacağız." diye konuştu.

Desteklerden faydalanan 70 bin şirketten 12 bininin ölçek büyüttüğünü vurgulayan Aslan, desteklerin kullanılması konusunda KOSGEB olarak çok iştahlı olduklarını dile getirdi.

KOSGEB İzmir Güney Hizmet Müdürü Mustafa Çanakçı da Türkiye'nin en büyük sıkıntısının, imalat sanayisinde katma değeri yüksek ürün üretmemesi ve marka ürünlerinin olmaması olduğunu kaydetti.

Marka ürünleri ve katma değeri yüksek ürünlerin ithal edildiğini belirten Çanakçı, "Bu durum da cari açığı artırıyor. Bu yüzden KOSGEB olarak imalat sanayine daha fazla destek vereceğiz." ifade etti.

KOSGEB veri tabanında 88 bin işletme bulunduğunu belirten Mustafa Çanakçı, 15 bin projenin desteklendiğini, bu sayının yeterli olmadığını, imalat sanayisinden KOSGEB'e başvuru geldiğinde desteklerin artırılabileceğini vurguladı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu ise KOSGEB ile sürekli bilgi paylaşımı içerisinde olduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından KOSGEB uzmanları, KOBİ'lere bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi.

KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında işletmelere destek amacıyla ayrılan kaynağın 500 milyon lira, son başvuru tarihi ise 20 Ekim 2017 olarak açıklandı.

Bu kaynaktan yararlanacak KOBİ başına ise 1 milyon liraya kadar destek verilebileceği belirtildi.

Anadolu Haber Ajansı