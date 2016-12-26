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KOSGEB'İN "50 BİN LİRALIK" DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI

26 Aralık 2016 Pazartesi 17:19
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: KOSGEB'in 50 bin liralık Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği ödemelerine bugün başlandı.

KOSGEB'İN
ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" ödemelerine başlandığını belirterek, "İşletmeler, kredi kullanımı sırasında bankalar tarafından herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaları halinde, bakanlığın 'ALO 130' numaralı şikayet hattıyla KOSGEB'e başvurabilecek." ifadesini kullandı. Özlü, KOSGEB'in 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne ilişkin açıklamada bulundu. Faizsiz, 12 ayı ödemesiz, geri kalanın 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli desteğe 244 bin 980 başvuru yapıldığını belirten Özlü, söz konusu krediden 81 ilde belirlenen 15 bin işletmenin faydalanacağını kaydetti.

Özlü, daha çok 1 ila 9 personel çalıştıran mikro işletmelere sağlanacak kredinin, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla anlaşmalı Akbank, DenizBank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası tarafından kullandırılacağını belirtti. İşletmelerin, kredi kullanımı sırasında bankalar tarafından herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaları halinde, bakanlığın "ALO 130" numaralı şikayet hattıyla KOSGEB'e başvurabileceklerine değinen Özlü, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kredi kullandırılmasında, ilk olarak her il için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre il kotası belirlendi. Ardından işletmeler ölçeklerine göre 'mikro, küçük, orta' olarak sınıflandırıldı. TÜİK verisine göre il kotasının yüzde 93'ü mikro ölçekli işletmelere, yüzde 6'sı küçük ölçekli işletmelere, yüzde 1'i ise orta ölçekli işletmelere ayrıldı. İşletmelerin iş birimi sayısı göz önünde bulundurularak yapılan sıralamada bir eşitlik söz konusu olursa, bilgi beyannamesinde yer alan bilgilere göre satış hasılatı yüksek olan işletmeler lehine sıralama yapıldı. Üretim ve istihdama katkı sağlayan işletmelere öncelik sağlandı." Özlü, bu değerlendirmelerin yanı sıra başvuruda bulunan işletmeciler hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) veya başka bir terör örgütüyle ilişkisi olup olmadığına dair güvenlik soruşturması yapıldığını da aktardı.



Anadolu Haber Ajansı
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