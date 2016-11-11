KOSGEB'DEN ÜRETİME DESTEK

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 2016 Yılı Maki̇ne Teçhi̇zat Kredi̇ Fai̇z Desteği̇ Programı'nda işletme başına sağlanacak kredi üst limitinin 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendiğini söyledi.

Bakan Özlü, AA muhabirine, KOSGEB 2016 Yılı Maki̇ne Teçhi̇zat Kredi̇ Fai̇z Desteği̇ Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Veri tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve desteklerden yasaklı olmayan işletmelerin, yerli ve yeni makine ve teçhizat alımları desteklemesinden yararlanabildiğini anlatan Özlü, "Sıfır faizli programda, işletme başına sağlanacak kredi üst limiti 1 milyon 500 bin lira iken, 300 bin liralık kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi vadesinin ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay olacak." diye konuştu.

Özlü, söz konusu destek programına 3 bin 295 firmanın başvurduğunu ve 2 bin 153 firma başvurusunun KOSGEB müdürlüklerince onaylandığını bildirdi. Başvuru yapan firmaların sektör, bölge, ölçek ve karlılık olmak üzere 4 kriter esas alınarak belirlendiğini dile getiren Özlü, kriterler doğrultusunda puanlama yapıldığını ve firma listesi oluşturulduğunu kaydetti.

- "KOBİ'lerin istihdama ve ihracata katkıları artacak"

Programa başvurunun fazla olması, KOBİ ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından gelen yoğun talep üzerine, kredi faiz desteği için ayrılan ödeneğin arttırıldığına dikkati çeken Özlü, programa başvuran işletmelerden büyük kısmının destekten yararlanmasının sağlandığını vurguladı.

Özlü, destek programı kapsamında 210 milyon lira faiz desteği sağlanırken, bankalar tarafından da 1 milyar liranın üzerinde kredi kullandırılacağının altını çizdi. Programda Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası ile Yapı Kredi Bankası'nın yer aldığını kaydeden Özlü, ayrıca teminat sıkıntısı çeken işletmelerin sorunlarının giderilmesi için Kredi Garanti Fonu AŞ'nin bulunduğunu söyledi.

Destek başvurusu onaylanan işletmelere e-posta ve SMS ile bilgilendirme yapıldığını anlatan Özlü, işletmelerin KOSGEB onaylı başvuru kodu bulunan belge ile bankalara bugünden itibaren başvuru yapabileceğini belirtti. İşletmelerin banka başvuruları ile değerlendirme ve onay süreçlerinin 9 Aralık'ta, programın tamamının ise 28 Şubat 2017'de sona ereceğine işaret eden Özlü, "Programla, bir taraftan KOBİ'lerin yerli ve yeni makine teminiyle üretime, istihdama ve ihracata katkıları artacak, bir taraftan da yerli makine üreticileri yaklaşık 1 milyar lira civarında satış yapmış olacaklardır." ifadesini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı