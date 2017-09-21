KOSGEB'DEN İŞLETMELERE 2 YENİ DESTEK

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) KOBİ Gelişim Destek Programı'nın yeni proje çağrısı kapsamında, işletmelere, üst limitleri 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira faizsiz geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira destek verileceğini bildirdi.

Özlü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, KOBİ'lere destek olmak için önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Hayata geçirdikleri yeni programlardan birinin KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek katma değerli ürünlerin ve KOBİ'lerin payının artırılması konulu bir projenin teklif çağrısı olduğunu belirten Özlü, ikincisinin ise KOBİ Teknolojik Ürün Yatı Destek Programı olduğunu ifade etti.

Özlü, KOSGEB'in başlattığı sıfır faizli işletme kredisi kapsamında 10 Şubat ve 11 Temmuz tarihleri arasında 274 bin 279 işletmeye 6,7 milyar lira destek sağladıklarına dikkati çekerek, bu kredilerin özellikle ihtiyaç sahibi mikro işletmelere verildiğini, kullanılan kredilerin 1,5 milyar liralık faiz giderinin KOSGEB tarafından karşılandığını bildirdi.

KOBİGEL'in yeni çağrısının temel amacının sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez unsurlarından biri olan imalat sanayisini güçlendirmek olduğunu belirten Özlü, KOBİ'lerin sunabilecekleri proje başlıklarını şöyle açıkladı:

"KOBİ’lerimiz, üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının artırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin artırılması, yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım, mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi altyapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve yeşil üretime geçiş başlıkları altında sunulan projeleri kabul edeceğiz. KOBİ Gelişim Destek Programı çağrımıza proje sunacak işletmelerin, KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla, orta ve yüksek teknolojili imalat sektöründeki KOBİ’lerimizin tümü, 11 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında başvurularını yapabilirler. Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerimizde ise, 2016 yılı net satış hasılatının 300 bin lira, yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartını arayacağız. Ayrıca, işletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekiyor."

Proje hedef ve faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmak kaydıyla, yeni istihdam edilecek personel, makine ve teçhizat, yazılım, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test, analiz, tanıtım, yurt dışı seyahat, fuar, stant, nakliye ve fuar kataloğu giderlerini de destekleyeceklerini kaydeden Özlü, projelerin değerlendirme kriterlerinden de bahsetti.

Özlü, KOBİ Gelişim Destek Programı yeni çağrı kapsamında, işletmelere verilecek destek tutarının üst limitlerinin 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira faizsiz geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"KOBİ'lere proje bütçesinin yüzde 30'una kadar erken ödeme yapacağız. Üst limitler aşılmamak kaydıyla uygun bulunan gider kalemleri ve tutarlarının KDV hariç kısmı üzerinden yüzde 60 oranında destek vereceğiz. KOBİ Gelişim Destek Programı proje çağrımızın toplam bütçesi 500 milyon lira olarak belirlenmiştir. İşletmelerimiz, proje başvuru kılavuzuna ve proje formatına, KOSGEB web sitesinden ulaşabilirler. Başvurular, aralık ayı sonunda sonuçlandırılacak ve ilan edilecektir."

- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Bakan Özlü, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı hakkında da bilgiler vererek, bu programda temel olarak teknolojiye yüzde 100 destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

Özlü, yatırım sonrası üretime başlanmasıyla da personel giderleri, enerji giderleri, bakım, onarım giderleri gibi destekler sağlayacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mikro işletmeler için yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli, küçük orta ölçekli işletmeler için yüzde 60 geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli oranı uygulanarak destek vereceğiz. Üretime konu ürün yüksek teknolojik alanda yer alan bir ürün ise yüzde 5 destek oranına ilave edilecektir. Destek kapsamında alınacak makine-teçhizatın yerli̇ üreti̇m olması önemli olup, yatırımın gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat ve yazılım giderleri yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecektir. İşletmeler desteklenmesi öngörülen tutarın yüzde 25’i kadar erken ödeme alabileceklerdir. Destek kapsamında istenen teminat mektubu giderleri de yüzde 100 oranında desteklenmektedir. Program çağrı esaslı olmayıp, yıl içerisinde sürekli olacaktır. Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı i̇le 6 aya kadar ek süre verilebilir. Yatırım sonrası destek süresi i̇se 1 yıldır. Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5 milyon liradır."

- KOBİ'lere avans imkanı getirildi

Daha önce KOSGEB desteklerinde ön ödeme olmadığına dikkati çeken Özlü, 1 Temmuz'da çıkan Üretim Reform Paketi'ndeki bir madde ile şirketlere avans verilmesi imkanınının getirildiğini, bugünkü icra komitesi toplantısında söz konusu maddeyi uygulamaya koyacaklarını söyledi.

Özlü, yurt dışından ithal edilmekte olan ürünlerin yerlileştirilmesi, Türkiye'de üretilmesi için destek vereceklerinin altını çizerek, "Bunun da üst limiti 5 milyon lira. Yurt dışından bir ürün geliyor ithal ediyoruz. Türkiye'de iç pazarda bunun karşılığı var, bunu yerleştirmek isteyen KOBİ'lerimize destek olacağız."

Konuşmaların ardından nanoteknoloji, kimya ve havacılık alanlarında üretim yapan Kimetsan Kimya, Nano Biyomed, Netmak, Bama Teknoloji ve Gökser Makina olmak üzere 5 firmaya temsili olarak 300 bin liralık çek avans verildi.











Anadolu Haber Ajansı