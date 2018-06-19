KÖRFEZ BÖLGESİ 2 TRİLYON DOLARLIK PROJELERLE CAZİP BİR PAZAR

Gulf Traffic & Transpotech de bu anlamda pazara girmek ve bölgedeki pazar payını genişletmek isteyen firmalar için önemli bir merkez olarak cazibesini koruyor. Aralık ayında Dubai World Trade Centre’da gerçekleşecek fuar, 55 ülkeden 130’dan fazla katılımcı ve 2600’den fazla profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Trafik ve ulaşım sektörünün global firmaları Körfez Bölgesine Gulf Traffic & Transpotech ile açılacak. Körfez Bölgesinin en etkin trafik ve ulaşım fuarı olan Gulf Traffic & Transpotech, 4-6 Aralık 2018 tarihleri arasında Dubai World Trade Centre’da gerçekleşecek. Orta Doğu’da hükümet yetkilileri ve belediyelerinin trafik ve ulaşım altyapıları ile teknolojilerini geliştirmek amacıyla yatırımlarını hızlandırmaları hem yerel hem de uluslararası endüstri şirketlerinin ilgisini bu bölgeye yoğunlaştırdı. Körfez bölgesini hedefleyen uluslararası firmalar için Gulf Traffic & Transpotech, önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Ekspotürk’ün Türkiye temsilciliğini yaptığı fuar, yeni projeler ve işbirlikleri noktasında satın alma ve tedarik talepleri için güçlü bir platform olarak görüyor.

Körfez Bölgesinde Altyapı Yatırımları Hız Kesmiyor

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) kapsamında, Körfez bölgesinin modern zamanlardaki en önemli başarılarından biri altyapı sektöründeki büyüme... Konsey genelinde boru hattında gerçekleşen 2 trilyon dolar değerindeki devam eden altyapı projeleri bölgeyi aktif, modern ve ileriye dönük bir pazara dönüştürüyor. Bununla birlikte milyonlarca turistin Körfez ülkelerine ulaşımını sağlamak için yeni bir havalimanı hedefleyen KİK üyesi ülkeler için doğru altyapıyı kurgulama noktasında çalışmalar devam ediyor.

Konseyde yer alan her bir devlet hem yeni yollar ve köprüler hem de yapılacak yeni havaalanı için Gulf Traffic & TranspoTech’teki yenilikçi projelere odaklanmış durumda… Bu yönü ile fuar, katılımcılarına bölgenin her yerinden niş ve yüksek değerli potansiyel müşterilerle dolu ideal bir platform sunuyor. Körfez bölgesinde yapımı süren başta Expo 2020 projesine giden yolların 3. ve 4. evresinin inşaatı ve iyileştirilmesi olmak üzere toplamda 550 milyon dolar değerinde yol projeleri için çalışmalar devam ediyor.

Trafik Yönetimi ve Yol Güvenliği Peyzajının Önemi Gittikçe Artıyor

Körfez Bölgesinde son 50 yıl içinde katlanarak büyüyen şehirler, bir yandan hükümetlere fayda ve refah getirirken diğer yandan artan ekonomik aktivite ve nüfus artışı ile birlikte ciddi bir trafik tıkanıklığı ve yol güvenliği sorunlarına neden oluyor. Dubai, Riyad ve Doha gibi büyük şehirlerde trafiği bölgenin yollarından dağıtmak için milyar dolarlık metro altyapıları devreye sokuluyor. Bununla birlikte, 2020'de Körfez Bölgesi yollarında olması beklenen 19 milyon araba olasılığı, otoriteleri ilgili ülkelerdeki trafik akışını kontrol etmek için yeni yöntemler aramaya zorluyor.

Analist Frost & Sullivan’ın yaptığı araştırma, Körfez bölgesindeki binek araç sayısının 2020 yılına kadar 19.1 milyona ulaşacağını öngörüyor. Kalabalık nüfus ve yüksek güvenlik riski bulunan yollar, bölgede yol güvenliği peyzajı konusunu öncelikli hale getiriyor. Bölge ülkelerdeki otoriteler, hız, emniyetsiz sürüş, kötü sollama ve araçların arasında yeterince mesafe bırakmama gibi pek çok kaza nedenini azaltma konusunda fikir birliğine vardı ve bu nedenle bu ülkeler genel karayolu güvenliğini artıran teknolojilere büyük ilgi gösteriyor.

Akıllı Ulaşım Teknolojilerine Giderek Daha Fazla Yatırım Yapılıyor

Dünya çapında 75 milyar civarında birbirine bağlı cihaz olduğu düşünüldüğünde trafik ve ulaşım sektörünün de bu yeni iletişim modeli olan nesnelerin internetini (IoT) çevreleyen teknolojiler doğrultusunda geliştiği görülmekte. Körfez Bölgesindeki hükümetler de, ekonomilerini petrole aşırı bağımlılıktan uzaklaştırma çabası ile IoT gibi yeni nesil teknolojilere giderek daha fazla yatırım yapıyor. Akıllı şehirler ile akıllı trafik ve ulaşım çözümleri konusunda hükümet inisiyatiflerine öncülük eden Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, bu noktada IoT'ni yüksek oranda benimsemiş durumda… Bu anlamda Abu Dabi'deki Masdar şehrinde güneş enerjisiyle çalışan sürücüsüz araba gibi entegrasyon örnekleri de var.

Orta Doğu'daki hükümetler, kentsel alanlarda trafik sıkışıklığını hafifletmek için otomatik toplu taşıma sistemlerini de giderek daha fazla tercih ediyor. MENA'da 106 milyar dolar değerinde toplu taşıma projeleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda Dubai metro genişletme, Riyad Metro inşaatı ve Dubai ile Abu Dabi'yi birbirine bağlayan Hyperloop One gibi projelerden de bahsetmek mümkün.

Akıllı Park Çözümleri İhtiyaçları Belirlenmiş Durumda

Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu'daki trafik akışlarında hızlı ve önemli bir büyüme gerçekleşti. Güvenli ve engelsiz sokaklar konusunda artan endişeler, verimli park yönetim tesislerine olan talebi artırıyor. Bu konuda hedeflerini belirleyen bölge ülkeleri yüksek yatırımlarla birlikte mevcut sistemlerde iyileştirmeler ve yenilikçi çözümler için üretim ve hizmet sağlayıcılarla işbirliğine yöneliyor.

Türk firmalar Gulf Traffic & Transpotech ile Markalarını Öne Çıkaracak

Yüksek alım gücüne sahip birçok karar verici, tek bir noktada çoklu çözüm kaynaklarına ulaşabilmek amacı ile bölgedeki en büyük etkinlik olan Gulf Traffic & Transpotech fuarına katılmayı tercih ediyor. Katılımcılarına yeni iş bağlantıları kurma ve var olan müşterilerle uzun dönemli işbirliğini kuvvetlendirme fırsatı sunan Gulf Traffic & Transpotech, satın almacılar ve hükümet yetkililerine doğrudan ulaşma fırsatı veriyor. Geçtiğimiz yıl, 5000 m² alanda düzenlenen fuar, 55 ülkeden 130 katılımcı ile 2600’den fazla profesyonel ziyaretçiyi biraraya getirmişti.

Yine geçtiğimiz yıl trafik sistemleri konusunda uluslararası bir marka olan Scheidt & Bachmann’ın, Gulf Traffic & Transpotech’te Suudi Arabistanlı ünlü bir operatör ile büyük bir anlaşma imzaladığı etkinlikte Haziran başı itibari ile Türkiye’den Ortana, Üstün A.Ş. ve Teta firmaları yerlerini aldı.