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KORE HEYETİ TÜRKİYE’Yİ ZİYARET ETTİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 26 Temmuz’da Koreli finans temsilcilerini Türkiye’de ağırlayarak, ülkemizdeki kurumlarla temasa geçmelerini sağladı.

KORE HEYETİ TÜRKİYE’Yİ ZİYARET ETTİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 26 Temmuz’da Koreli finans temsilcilerini Türkiye’de ağırlayarak, ülkemizdeki kurumlarla temasa geçmelerini sağladı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:25
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KORE HEYETİ TÜRKİYE’Yİ ZİYARET ETTİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Kore Finansal Yatırım Birliği KOFIA (Korea Financial Investment Association)’nin süregelen ilişkisi çerçevesinde, KOFIA Başkanı ve Koreli gayrimenkul yatırım ortaklığı genel müdürlerinden oluşan 11 kişilik bir heyet Türkiye’yi ziyaret etti.

Kore heyetinin ziyareti sırasında temsilciler ülkemizdeki ticari gayrimenkul yatırımları hakkında çeşitli kamu kurumları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve portföy yönetim şirketleri ile görüşmelerde bulundular. Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Baş Proje Direktörü Necmettin Kaymaz, TSPB Başkanı Erhan Topaç ve sermaye piyasası kurumlarının yöneticileri de heyet ziyaretine katıldılar. Heyet, Türkiye’nin en büyük yatırımlarından biri olan ve yılda 150 milyonun üzerinde yolcu kapasitesiyle hizmet vermeye hazırlanan 3. Havalimanı’nı da ziyaret etti.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, heyetin ziyareti hakkındaki görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Sermaye Piyasası Kurulu olarak ülkemizde Kore heyetini ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Son 15 yıllık süreçte Türkiye ekonomisi çok güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Ülkemizin büyük bir potansiyeli var ve yatırımcılara birçok fırsat sunuyor. Biz de Koreli dostlarımızla bu fırsatları paylaşmak istiyoruz.”

Ülkemizi uluslararası alanda tanıtmak için çalışmalarını farklı alanlarda sürdüren TSPB Başkanı Erhan Topaç, ziyaretin ülkemiz için önemini vurguladı: “İstanbul’un finans merkezi hedefi olma çalışmalarımız kapsamında sürekli olarak küresel alanda farklı işbirlikleri kurmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kore Finansal Yatırım Birliği’nin bu ziyareti uluslararası alanda ilişkilerimiz güçlendirmek ve ülkemizdeki yatırım fırsatlarını sunmak için önemli bir adım oldu. Ziyaret sırasında ülkemizdeki kurumların temsilcileriyle başarılı görüşmeler yapıldı. Bu da hem sermaye piyasamız hem ülkemiz için güzel bir kazanım oldu.”

KOFIA Başkanı Yong-Won Kwon ise heyet ziyaretlerinin iki ülke için güzel bir işbirliği örneği olduğunu belirtti: “Türkiye ve Kore’nin geçmişe dayanan kuvvetli dostluk ilişkileri bulunuyor. Türkiye, Kore Savaşı sırasında ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullardan kurtulmasında bizlere yardım etti. Bu ilişkiler ışığında, Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin sunduğu fırsatları görmekten mutluluk duyuyoruz.”


Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Kore Finansal Yatırım Birliği KOFIA (Korea Financial Investment Association) arasındaki işbirliğinin önümüzdeki dönemlerde daha da güçlenerek devam etmesi hedefleniyor.

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