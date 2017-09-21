banner181
Ana SayfaEKONOMİ

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN 8 AYDA 964 MİLYON LİRA GELİR

21 Eylül 2017 Perşembe 15:57
Bu haber 999 kez okundu

Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, ocak-ağustos döneminde 963 milyon 941 bin 938 lira oldu

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN 8 AYDA 964 MİLYON LİRA GELİR
ANKARA (AA) - Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, ocak-ağustos döneminde 963 milyon 941 bin 938 liraya ulaştı. 

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, ağustosta köprü ve otoyollardan 41 milyon 609 bin 950 araç geçti. Söz konusu geçişlerden elde edilen gelir, 132 milyon 453 bin 780 lirayı buldu.

Araçların 30 milyon 236 bin 676'sı otoyolları kullandı ve bu araçlardan 103 milyon 573 bin 676 lira gelir sağlandı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden söz konusu ayda geçen 11 milyon 373 bin 274 araçtan da 28 milyon 880 bin 104 lira ücret alındı.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise köprü ve otoyollardan geçen 278 milyon 751 bin 135 araçtan 963 milyon 941 bin 938 lira gelir elde edildi. Bu gelirin 727 milyon 750 bin 346 lirası otoyollardan, 236 milyon 191 bin 592 lirası ise köprülerden geçen araçlardan geldi.

Bu dönemde otoyolları 192 milyon 357 bin 439, köprüleri de 86 milyon 393 bin 696 araç kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.