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KÖPRÜ VE OTOYOL GELİRLERİ 443 MİLYON LİRAYI GEÇTİ

23 Mayıs 2017 Salı 13:30
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Köprü ve otoyollardan yılın ilk 4 ayında 443 milyon 316 bin 672 lira gelir elde edildi

KÖPRÜ VE OTOYOL GELİRLERİ 443 MİLYON LİRAYI GEÇTİ
ANKARA (AA) - Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, ocak-nisan döneminde 443 milyon 316 bin 672 lira oldu. 

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, nisanda köprü ve otoyollardan 33 milyon 421 bin 514 araç geçti. Söz konusu geçişlerden elde edilen gelir, 119 milyon 548 bin 305 lirayı buldu.

Araçların 22 milyon 206 bin 748'i otoyolları kullandı ve bu araçlardan 87 milyon 149 bin 636 lira gelir sağlandı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden söz konusu ayda geçen 11 milyon 214 bin 766 araçtan da 32 milyon 398 bin 669 lira ücret alındı.

Bu yılın ocak-nisan döneminde ise köprü ve otoyollardan geçen 124 milyon 258 bin 869 araçtan 443 milyon 316 bin 672 lira gelir elde edildi. Bu gelirin 327 milyon 823 bin 151 lirası otoyollardan, 115 milyon 493 bin 521 lirası ise köprülerden geçen araçlardan geldi.

Bu dönemde otoyolları 84 milyon 177 bin 61, köprüleri de 40 milyon 81 bin 808 araç kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
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