“KONUT VE İŞ YERİNE KDV İSTİSNASI BAŞBAKANLIKTA“

İstisna için bedel döviz olarak getirilecek
Ağbal, düzenlemenin inşaat sektörü başta olmak üzere ekonomiye çok ciddi hareketlilik getireceğini ifade etti. Bakan Ağbal, istisnadan yararlanma şartlarına ilişkin olarak da "Bu uygulamadan faydalanabilmek için konut veya iş yerinin bedelinin yurt dışından döviz olarak getirilmesi ve alınan konut veya iş yerinin en az bir yıl elde tutulması gerekiyor." dedi.
Traktör ve iş makineleri üreticilerine KDV iadesi müjdesi
Maliye Bakanı Ağbal, Başbakanlığa gönderilen genel tebliğle, traktörün yanı sıra tarım ve iş makinelerinin tesliminden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde nakit olarak yapılmasına da imkan sağladıklarını söyledi. Mevcut düzenlemeye göre, traktör, tarım ve iş makinelerini üreten yerli imalatçıların yıl içinde yüklendikleri ama indirim yoluyla gideremedikleri KDV’yi ancak sonraki yıl nakden talep edebildiğini anımsatan Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeyle yerli imalatçıların, teslimin yapıldığı yılda da nakden iade almalarına imkan sağladık. Böylece üreticilerin katlanmış oldukları finansman yükünü azalttık." diye konuştu.
Anadolu Haber Ajansı
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