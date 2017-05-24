banner197
Ana SayfaEKONOMİ

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ

24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:09
Bu haber 522 kez okundu

Türkiye genelinde nisanda 114 bin 446 konut satıldı

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ
ANKARA (AA) - Türkiye genelinde nisanda 114 bin 446 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 11,2 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,6 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde nisanda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 11,2 azaldı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,6 artarak 114 bin 446 oldu. 

İstanbul 20 bin 66 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17,5) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 364 konut satışıyla (yüzde 11,7) Ankara, 7 bin 170 konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi. 

Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 4 konutla Hakkari, 8 konutla Ardahan ve 18 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli satışlar

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artarak 43 bin 334'e yükseldi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 37,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 546 konut satışı ve yüzde 19,7 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 87,5 ile Ardahan olduğu görüldü.

Türkiye genelinde nisanda diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 71 bin 112 oldu.

Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 520 konut satışı ve yüzde 16,2 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 57,4 oldu. Ankara 8 bin 47 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 4 bin 149 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan olarak belirlendi.

- 51 bin 988 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 51 bin 988 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,4 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 380 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 18) sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 206 konut satışıyla Ankara ve 2 bin 872 konut satışıyla İzmir izledi.

İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 62 bin 458 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 686 konut satışı ve yüzde 17,1 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,3 oldu. Ankara'da 8 bin 158, İzmir'de 4 bin 298 ikinci el konut satıldı.

- Yabancılara konut satışı

Yabancılara yapılan konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak bin 624 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 571 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 385 konutla Antalya, 109 konutla Bursa, 97 konutla Trabzon, 69 konutla Yalova ve 65 konutla Ankara izledi. Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye’den 245 konut satın aldı. Irak’ı 185 konutla Suudi Arabistan, 169 konutla Kuveyt, 99 konutla Rusya ve 81 konutla Afganistan takip etti.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.