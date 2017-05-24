KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde nisanda 114 bin 446 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 11,2 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,6 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde nisanda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 11,2 azaldı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,6 artarak 114 bin 446 oldu.

İstanbul 20 bin 66 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17,5) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 364 konut satışıyla (yüzde 11,7) Ankara, 7 bin 170 konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 4 konutla Hakkari, 8 konutla Ardahan ve 18 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli satışlar

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artarak 43 bin 334'e yükseldi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 37,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 546 konut satışı ve yüzde 19,7 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 87,5 ile Ardahan olduğu görüldü.

Türkiye genelinde nisanda diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 71 bin 112 oldu.

Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 520 konut satışı ve yüzde 16,2 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 57,4 oldu. Ankara 8 bin 47 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 4 bin 149 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan olarak belirlendi.





- 51 bin 988 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 51 bin 988 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,4 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 380 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 18) sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 206 konut satışıyla Ankara ve 2 bin 872 konut satışıyla İzmir izledi.

İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 62 bin 458 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 686 konut satışı ve yüzde 17,1 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,3 oldu. Ankara'da 8 bin 158, İzmir'de 4 bin 298 ikinci el konut satıldı.





- Yabancılara konut satışı

Yabancılara yapılan konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak bin 624 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 571 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 385 konutla Antalya, 109 konutla Bursa, 97 konutla Trabzon, 69 konutla Yalova ve 65 konutla Ankara izledi. Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye’den 245 konut satın aldı. Irak’ı 185 konutla Suudi Arabistan, 169 konutla Kuveyt, 99 konutla Rusya ve 81 konutla Afganistan takip etti.

Anadolu Haber Ajansı