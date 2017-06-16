KONUT FİYATLARI MAYISTA YÜZDE 1,07 ARTTI

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelinde konut fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,07, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 9,96 yükseldi.

Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle hazırlanan "REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" ve "REIDIN Emlak Endeksi" mayıs ayı sonuçları açıklandı.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,11 artış gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,64, endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 74,70 artış yaşandı.

Mayıs ayında İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,06, İstanbul Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,16 fiyat artışı oldu. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 10,6 puan fazla artış gösterdi.

Markalı projelerden konut satın alan tüketicinin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; mayıs ayında peşinat kullanımı yüzde 15, banka kredisi kullanımı yüzde 30 ve senet kullanımı yüzde 56 olarak gerçekleşti. Nisan ayında banka kredisi kullanımı yüzde 35, peşinat kullanımı yüzde 18, senet kullanımı ise yüzde 47 olarak gerçekleşmişti.

- Stok erime hızı yüzde 4,9

Mayıs ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 32'si bitmiş, yüzde 68'i ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı yüzde 4,9, metrekare bazlı ise yüzde 4,5 stoklarda erime gözlemlendi.

Bir önceki aya göre, 1+1 konut tipi satışının yüzde 0,29 arttığı mayıs ayında 2+1 konut tipinde yüzde 0,11, 3+1 konut tipinde yüzde 0,23 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,40 artış yaşandı.

51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,18 azalış yaşanan mayıs ayında 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,24, 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,22, 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,17, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda yüzde 0,33 artış görüldü.

Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 6'lık kısmı yabancı yatırımcılara yapıldı. Son 6 aylık ortalamanın yüzde 6 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar, martta yüzde10, nisanda ise yüzde 6 olarak gerçekleşmişti.

- Metrekare başına konut satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir Bursa

REIDIN Emlak Endeksi son sonuçlara göre mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,07, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,96 artış gerçekleşti.

Mayıs ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2,40 artan Bursa, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir ise yüzde 0,32 ile Kars olarak belirlendi.

Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde, satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 5 il yüzde 27,78 ile Balıkesir, yüzde 21,81 ile Tekirdağ, yüzde 20,63 ile Çanakkale, yüzde18,82 ile Bursa ve yüzde 18,62 ile Zonguldak oldu.

Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'ne göre ise mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,07 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,10 artış gerçekleşti. Mayıs ayında metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2 artan Van, kiraların en çok yükseldiği şehir oldu.

Kiralık konut fiyatlarının yıllık bazda en çok arttığı 5 şehir ise sırasıyla yüzde 20,50 ile Balıkesir, yüzde 20,09 ile Aydın, yüzde 18,33 ile Yozgat, yüzde 15,75 ile Tekirdağ ve yüzde 15,61 ile Çorum oldu.

Erzincan ise yüzde 0,87'lik oranla bu dönemde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir olarak belirlendi.

Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği illerin başında Aydın, Van ve Bilecik geldi.

- "Kampanyalar ve çeşitlendirilen ödeme modelleri etkisini gösteriyor"

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2017 yılı mayıs ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, şunları kaydetti:

"Banka kredisi kullanım oranının nisan ayına göre 5 puan, peşinat kullanım oranının ise 3 puan gerilediği mayıs ayında senet kullanım oranının 9 puan artarak yüzde 56'ya ulaşması üzerinde durulması gereken bir gelişmedir. Markalı konut projelerinde senet kullanımının yükselmesi, proje geliştiricilerin yürüttüğü kampanyaların ve çeşitlendirdiği ödeme modellerinin etkisini göstermektedir.

Ayrıca markalı konut projelerinde nisanda olduğu gibi mayıs ayında da satışların yüzde 6'lık bölümü yabancı yatırımcılara yapıldı. Son 6 aylık ortalamada gerçekleşen bu oran sonrası, önümüzdeki dönemde sektörümüzün cari açığına pozitif yöndeki katkısının artarak devam etmesini beklemekteyiz."

Anadolu Haber Ajansı