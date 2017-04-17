KONUT FİYATLARI MARTTA YÜZDE 1,16 ARTTI

Yabancılara satış oranı son 6 aylık ortalamanın üstünde
Mart ayındaki konut satışlarının yüzde 33'ü bitmiş, yüzde 67'si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Martta, bir önceki aya göre 1+1 konut satışı yüzde 0,51 azaldı. Satışlar 2+1 konutlarda 0,40, 3+1 konutlarda yüzde 0,51 ve 4+1 konutlarda yüzde 0,33 arttı. Geçen ay satışlar 51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,53 azalırken, 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,36, 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,34, 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,35, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda yüzde 0,27 artış görüldü. Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 10'luk oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. Böylece son 6 aylık ortalama olan yüzde 8'in üzerine çıkan yabancı yatırımcılara yapılan satış oranı şubatta yüzde 4, ocakta ise yüzde 3 olarak gerçekleşmişti.
Konut fiyatlarının en çok yükseldiği kent Bursa
Türkiye genelinde 68 il, 242 ilçe ve 1.202 mahalleyi kapsayan REIDIN Emlak Endeksi'nin mart sonuçlarına göre, konut fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 1,16, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,93 artış gerçekleşti. Mart ayında metrekare başına konut satış fiyatlarının en çok yükseldiği kent yüzde 2,11 ile Bursa oldu. Aynı dönemde konut satış fiyatları en çok yüzde 1,04 ile Çankırı'da azaldı. Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,14 artış gerçekleşti.
En fazla kira artışı Zonguldak'ta
Mart ayında metrekare başına konut kira değerleri en çok yüzde 2 ile Zonguldak'ta yükseldi. Van ise bu dönemde yüzde 2 ile konut kira değerlerinin en çok azaldığı kent oldu.
Anadolu Haber Ajansı
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