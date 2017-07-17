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KONUT FİYATLARI BURSA'DA ARTTI ŞANLIURFA'DA AZALDI

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:25
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REIDIN Emlak Endeksine göre konut fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,79, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,13 arttı

KONUT FİYATLARI BURSA'DA ARTTI ŞANLIURFA'DA AZALDI
İSTANBUL (AA) - REIDIN Emlak Endeksine göre konut fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,79, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,13 arttı. Geçen ay konut fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir Bursa, en çok azaldığı şehir ise Şanlıurfa oldu.

Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle hazırlanan "REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" ve "REIDIN Emlak Endeksi" haziran ayı sonuçları açıklandı.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksine göre haziranda konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,29, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,82 arttı.

Haziranda Anadolu yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,55, Avrupa yakasında ise yüzde 0,17 fiyat artışı oldu. 

Söz konusu ayda yeni konut satışlarında peşinat kullanım oranı mayısa göre 6 puan artarak yüzde 21'e yükseldi. Banka kredisi kullanım oranı ise 3 puan düşerek yüzde 27'ye, senet kullanım oranı da 4 puan inerek yüzde 52'ye geriledi.

Geçen ay satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 37'si bitmiş, yüzde 63'ü ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Mayıs ayına göre 2,2 puan azalan stok erime hızı, adet bazlı yüzde 2,7, metrekare bazlı ise 2 puan azalarak yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti. 

Haziranda bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0,51, 2+1'de yüzde 0,17, 3+1'de yüzde 0,17 ve 4+1'de yüzde 0,92 satış artışı yaşandı. 51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,53 artış yaşanan haziranda, 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,23, 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,17, 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,40, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda yüzde 0,67 artış görüldü.

Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 5'i yabancı yatırımcılara yapıldı. 



- Yıllık kira artışı yüzde 3,95 oldu



Türkiye genelinde 68 ili kapsayan "REIDIN Emlak Endeksine" göre konut fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,79, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,13 arttı.

Haziran ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2,26 artan Bursa, en çok yükseliş yaşanan şehir oldu. Aynı dönemde konut satış fiyatlarında en çok azalış yüzde 0,97 ile Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Yıllık bazda satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 5 il yüzde 27,46 ile Balıkesir, yüzde 22,08 ile Çanakkale, yüzde 21,42 ile Tekirdağ, yüzde 20,86 ile Zonguldak ve yüzde 20,19 ile Bursa oldu.

Kira fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,89, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,95 arttı. Metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,42 artan Bursa bu alanda yükselişiyle başı çekti. Aynı dönem içerisinde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise yüzde 1,17'lik oranla Erzincan oldu. 



- "Senet kullanımı halen çok yoğun"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, yeni konut stok erime hızının, haziranda adet bazlı olarak yüzde 2,7 şeklinde gerçekleşen stok erime hızının son 6 ayda yaşanan yüzde 4,3'lük oranın altında kaldığını bildirdi.

Markalı konut projelerinden konut satın alan tüketicinin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranlarına değinen Yetgin, senet kullanımının halen çok yoğun olduğunu bildirdi.

Yetgin, "Satışlarda senet kullanım oranı yüzde 52 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık ortalamanın yüzde 41 üzerinde olması, proje geliştiricilerin yürüttüğü kampanyalar ve çeşitlendirdiği ödeme modellerinin etkisinin sürdüğünü göstermektedir." ifadelerini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
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