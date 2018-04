KOLEJLİLERDEN EKONOMİYE 10 MİLYON DOLARLIK KATKI

Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD) basın mensuplarını Sur Balık’ta düzenlenen kahvaltıda ağırladı. KİD’in faaliyet alanlarından bahsedilen toplantıda; gazetecilerin ekonomik ve gündeme ilişkin soruları da KİD Başkanı M. Hakan Çınar tarafından yanıtlandı. Kurulduğu 2009 yılından bu yana TED Ankara Koleji’nden mezun insanların birlikteliğinden kaynaklanan bir dernek olduğunu belirten M. Hakan Çınar “Yaklaşık 26 üye ile başlayan KİD bugün bünyesinde; 200 Ankara ve Türkiye ekonomisine yön veren güçlü şirket ve kişiyi barındırıyor. Amacımız ticari ortamda Kolejli ve mezun olan kişileri bir araya getirerek iş ve ticaret hacmini genişletmek, fuar ve iş yapma algısını pekiştirmekti. 2009 senesinden beri yapmış olduğumuz Kolejli İş Dünyası Zirvesi ile de ekonomik anlamda çok güzel geri dönüşler aldık. Rakamsal olarak 10 milyon dolar civarında iş potansiyeli yarattık. Derneğimizin 2009‘dan beri ürettiği ciro ise bu rakamın çok çok üstünde. Orta ölçekli firmalar özellikle bu birliktelikten çok fayda sağlıyor” dedi. 2018 Şubat ayında gerçekleştirdikleri genel kurulda Kolejli İşadamları olan Dernek isimlerini Kolejli İş İnsanları olarak değiştirdiklerini de açıklayan M. Hakan Çınar “Kolejli iş kadınlarımız bu talepte bulundu. 37 kadın üyemiz ve yeni üye olmak isteyen Kolejli kadınlarımız için böyle bir yola çıktık” dedi.

“İş insanları olarak erken seçimi destekliyoruz”

Erken seçim sürecine dair görüşlerini de paylaşan KİD Başkanı M. Hakan Çınar ve yönetimi şunları söyledi: “Ortada karamsar bir tablo görülse de her seçim bir umuttur. Bu erken seçim kararının alınması gerçekten farklı önlemler paketinin getirileceğini gösteriyor. Bir an önce olması çok iyi oldu. İnsanlar seçim süreçlerinde ayaklarını gazdan çekiyor. Bir an önce olması belirsiz olan zamanı kısa tutmak adına çok faydalı. Ülkenin ekonomisi istihdamı ve bundan yararlanan paydaşlar seçim süreçlerinden çok etkileniyor. Bunları düşündüğümüzde istikrar gündeme geliyor. Ülkemizin istikrara ihtiyacı var. Alternatifler ülkenin dinamiklerini değiştirmeden çıkabilirse iş dünyası bu durumu da kabul edecektir.”

“NewYork’a direkt uçuş istiyoruz”

Ankara’nın çok ciddi bir sanayi ve iş gücü olduğunu anlatan M. Hakan Çınar “Savunma sanayi sektörü son zamanlarda çok fazla gündeme geldi. Ankara’dan İstanbul’a kayışı önlemek istiyoruz. Ülkemizin dövize ihtiyacı var. Bu dövizde ancak ve ancak İhracat, turizm, kültür-sanat ve bilim-teknoloji ile gelir. Evet denizimiz yok ama çok güzel bir kültürel birikimimiz var. Eğitim hacmimiz de keza Türkiye’nin lokomotifi. Ankara’nın bilim sanat merkezi tarzında büyük projelere imza atacak yerlere ihtiyacı var. Bu noktada da ulaşım büyük rol oynuyor. Ankara direkt uluslararası uçuşlar hususunda yeterli değil. Büyükelçiliklerin diplomatik misyonunun da bu noktada sıkıntı çektiğini biliyorum. Paris, Londra, Ukrayna seferleri az da olsa başladı. Newyork bu noktada çok önemli.” TAV ile birlikte yaptıkları fizibilite çalışmasına dair detayları da paylaşan Çınar “ Paris, Londra ve Roma’nın haftada 3 gün fizibilitesi yapıldı. Bu fizibilite sonucu haftanın 3 günü uçaklar full oldu. Müşteri mevcut. Bu tamamen Türk Hava Yolları’nın vereceği karar ile ilgili. Nedense Türk Hava Yolları çok istekli değil.”

“Milli araç üreticilerinin önü açılmalı”

Milli araç üretmek amacıyla 5 yatırımcı oluşturulmasının yetersiz olduğunu anlatan Çınar şunları söyledi: “1 milyar dolarlık ilk yatırım 5 şirket tarafından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından başlatıldı. Bir yatırımcı grubu ile global dünya markası yaratmak, yumurtayı tek sepete koymak doğru değil. Alternatif yatırımcılara da devletin kucak açması lazım. Bu noktada hem kalbini hem de emeğini yıllarca bu işe vermiş olan İskender Aruoba adında üyemiz ve abimiz var. Türkiye’nin ilk ralli pilotu ve Opel’in eski CEO’su. Şu an piyasada bulunan Dacia Duster aracının ana kısmını üreten kardeşimiz. Bu abimiz 20 -30 yılını bu işe adamış. Şimdi yerli otomobil için çok küçük bir bütçeye ihtiyacı var. Bu tür insanlara devletimiz tarafından destek verilmeli.”