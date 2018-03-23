KOÇ HOLDİNG’İN 54. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

Rahmi M. Koç: “Ülkemizin ve çalışanlarımızın yüksek potansiyeline olan inancımızla Topluluğumuzu yeni kuşaklara taşımak için; aynı kararlılık, inanç ve sorumlulukla, geleceğe hep birlikte öncülük etmeye çalışacağız.”

Koç Topluluğu olarak çalkantıların azaldığı ancak birçok yeni değişkenin devreye girdiği 2017 yılını oldukça başarılı tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Faaliyet Raporu açıklamasında dünyada ve Türkiye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rahmi M. Koç, gerek iç piyasada gerekse geleneksel ihraç pazarı olan Avrupa’daki canlanmaların, üretim, ciro ve kârlılık artışını desteklediğini belirterek şu bilgileri verdi: “Sadece iç piyasaya bağlı kalmayıp, ihracat ve uluslararası faaliyetlerimizden kaynaklanan gelirlerimizi de yükseltme çabalarımız sürdürüldü. Son beş yılda gerçekleştirdiğimiz 34 milyar TL’yi aşan kombine yatırımlarımızın sonucunda; bir yandan üretim ve hizmetlerimizi artırırken, diğer yandan kalitemizi ve teknolojilerimizi en rekabetçi seviyelere ulaştırmaya çalıştık. Sizlere sunduğumuz başarılı ekonomik sonuçlar bu çabalar sayesinde gerçekleşti. Geleneksel ilkelerimizle ve tutumumuzla bir yandan mevcut faaliyetlerimizde iş hacmimizi, verimliliğimizi, teknoloji ve kalite standartlarımızı artırırken diğer yandan büyümemizi sürdürme amacıyla yeni fırsatları da titizlikle değerlendiriyoruz. Ülkemizin ve çalışanlarımızın yüksek potansiyeline olan inancımızla Topluluğumuzu yeni kuşaklara taşımak için; aynı kararlılık, inanç ve sorumlulukla, geleceğe hep birlikte öncülük etmeye çalışacağız” dedi.

Ömer M. Koç: “Ülkemizin yüksek katma değer yaratan bir üretim yapısına geçmesinin de ötesinde; yeni dijital çağda bizi rekabetçi kılacak ortamı da hazırlaması gerekiyor.”



Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise Faaliyet Raporu değerlendirmesinde dünyanın geleceğimizi şekillendirecek birçok politik, ekonomik, teknolojik ve toplumsal gelişmeye sahne olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “Bir yandan küresel olumlu ekonomik gelişmelerle büyüme hızlanıyor, diğer yandan ise gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyada artan eşitsizlikler hem ülkeler içerisinde hem de ülkeler arası kutuplaşmayı pekiştiriyor. Eşitsizlikler deyince gelir eşitsizliğinin yanı sıra; toplumun tüm kesimlerinin kaliteli eğitime, teknolojiye ve sağlık hizmetlerine uygun koşullarda erişimini de anlamamız gerekiyor. Üstelik yeni dijital çağda istihdam ve iş gücü yapısının önemli bir değişim göstereceğini dikkate alırsak; önümüzdeki dönemde de bu gelişmelerin devam etmesi kuvvetle muhtemeldir.Bu sebeplerden dolayı, daha yenilikçi, kapsayıcı ve iş birliği odaklı bir büyüme modeline olan ihtiyaç giderek artıyor. Böyle bir küresel tablo içinde, ülkemizin yüksek katma değer yaratan bir üretim yapısına geçmesinin de ötesinde; yeni dijital çağda bizi rekabetçi kılacak ortamı da hazırlaması gerekiyor. Bu çerçevede bilim, teknoloji ve inovasyonu besleyecek iklimin yaratılması önem arz ediyor. Bunun için de en önemli üç faktör; kaliteli eğitim, bilime aktarılan kaynaklar ve özgür düşünce ortamıdır.”



Ömer M. Koç: “Bugün olduğumuz yere ortak değerlerimizin ve dayanışmamızın gücüyle geldik.”

Koç Topluluğu bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarının çağın getirdiği yeni değerlerin ülkemizde benimsenmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Ömer M. Koç, “Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermenin ötesinde; ülkemize ve insanımıza bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarında hizmet etmenin giderek daha da önem kazandığına ve sorumluluğumuzun arttığına inanıyorum. Bu bakış açısıyla, son on yılda sanattan spora, mesleki eğitimden toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. Önce ilgili sistemlerimizi ve politikalarımızı geliştirdik. Daha sonra şirketlerimizin, çalışanlarımızın ve bayilerimizin iş birliğiyle bu değerlerin yaygınlaşmasını sağladık. Birlikte yarattığımız ortak katma değeri ve güçlenen itibarımızı görmek mutluluk ve gurur veriyor. Tüm bu çalışmalar ve başarılı neticelerimiz bizlere gösteriyor ki; çalışanlarımız, tüketicilerimiz, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte çok büyük bir çarpan etkisine sahibiz. Bugün olduğumuz yere ortak değerlerimizin ve dayanışmamızın gücüyle geldik. Topluluğumuzu sürekli yenileyerek, değişime öncülük ederek lider olduk” dedi.



Ömer M. Koç: “Önümüzdeki dönemde de mevcut çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürürken ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapacağız.”

Koç Topluluğunun ülkemizin kalkınmasında sorumluluk taşıdığını vurgulayan Ömer M. Koç, “Topluluğumuzu geleceğe taşıyacak insan kaynağımızı ve kurumsal yetkinliklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Tüketiciler için yarattığımız değer, teknoloji gücümüz ve markalarımızla rekabetçi avantaj yaratmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de mevcut çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürürken ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapacağız.”

Levent Çakıroğlu: “Dijital dönüşüm stratejik önceliklerimiz arasında önemli bir yer alıyor.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da, Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında Topluluk olarak uzun vadeli değer yaratma hedefi ve küresel vizyonları çerçevesinde özveriyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Çakıroğlu, “Küresel varlığımızı genişletmek, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor. Dijital dönüşüm stratejik önceliklerimiz arasında önemli bir yer alıyor. En önemli sermayemiz olan çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Koç Topluluğu’nda dijital çağa uygun bir kültürel dönüşümü gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle Endüstri 4.0 uygulamalarının yanı sıra, veri analitiği, yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi teknolojileri en etkin şekilde kullanmayı hedefliyoruz” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinin katkısıyla 17,9 milyar ABD doları yurt dışı gelir elde ettik.”

2017 yılında Koç Topluluğu’nun uluslararası pazarlarda da büyümeye devam ettiğini vurgulayan Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Kombine yurt dışı gelirlerimiz özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinin katkısıyla kombine bazda 17,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl Arçelik, Pakistan’ın en büyük beyaz eşya şirketi Dawlance’ın satın alma işlemini tamamladı. Hindistan’da Tata Grubu iştiraki Voltaş’la ortak üretim ve satış için yaptığı ortaklık anlaşmasını imzaladı. Ayrıca Otokar; Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurduğu ortaklık ile bu bölgede ağır zırhlı araçlarımızın üretimini yapacak. Otokoç ise Avis Budget Group ile Yunanistan’da Avis Budget operasyonunu satın aldı. Bu yatırımların yurtdışındaki büyüme hedeflerimize elbette önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.”

Koç Holding’in yeni Yönetim Kurulu belirlendi

Koç Holding 54. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Rahmi M. Koç Şeref Başkanı

Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Y. Koç Başkan Vekili

Semahat S. Arsel Üye

Caroline N. Koç Üye

İpek Kıraç Üye

Temel K. Atay Üye

Dr. Bülent Bulgurlu Üye

Levent Çakıroğlu Üye

Prof. Dr. John H. McArthur Üye

Prof. Dr. Heinrich V. Pierer Üye

Dr. Kwok King Victor Fung Üye

Kutsan Çelebican Bağımsız Üye

Mustafa Kemal Olgaç Bağımsız Üye

Jacques Albert Nasser Bağımsız Üye

Anne Lauvergeon Bağımsız Üye

Ömer Dinçkök Bağımsız Üye

Emily K. Rafferty Bağımsız Üye