KOÇ HOLDİNG'DEN İLK YARIDA 57.9 MİLYAR TL KONSOLİDE CİRO

Koç Holding, 2018 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 57,9 milyar TL gelir elde ederken, 2,6 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. Finansal sonuçları değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Yılın ilk yarısında uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz doğrultusunda faaliyetlerimize devam ettik. Güçlü bilançomuz ve dengeli portföy yapımız sayesinde başarılı finansal sonuçlara ulaştık. Kombine yatırımlarımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artarak 4,1 milyar TL’ye yükseldi. Böylelikle son 5 yılda 35 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirmiş olduk. Yatırımlarımıza sürdürülebilir büyüme odağımızla devam ederken, şirketlerimizin küresel çapta rekabetçiliklerini ve yetkinliklerini geliştiriyoruz. Bu yolculukta son 2 yıldır sürdürdüğümüz Dijital Dönüşüm Programımız sayesinde mevcut varlıklarımızın verimliliklerini arttırırken bayi ve tedarik zincirimizi daha etkin yönetiyoruz. Ayrıca değişen müşteri ihtiyaçlarını daha iyi kavrayıp yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyoruz. Bütün bu çalışmalarımızın finansal sonuçlarımıza ve rekabetçiliğimize olumlu yansımalarını görmek, bizi daha da iyisini yapmak için motive ediyor” dedi.

Çakıroğlu sözlerine söyle devam etti: “Bu sene de ISO 500 ve Türkiye İhracatçılar Meclisi sıralamalarındaki ilk 10 şirketin 4’ü Koç Topluluğu’na ait. 2017 yılında en çok ihracat yapan şirketler listesinde Ford Otosan 1’inci, Tofaş 3’üncü, Tüpraş 5’inci ve Arçelik 8’inci sırada yer aldılar. Diğer yandan, Koç Holding ülkemizi Fortune 500’de temsil eden tek Türk şirketi olmaya devam etti. Bu seneki sıralamada 28 basamak birden yükselerek 435’inci sıraya çıktık.”

Levent Çakıroğlu: “İhracat performansımızı güçlendirirken, uluslararası pazarlardaki konumumuzu sağlamlaştırdık.”

Koç Topluluğu’nun sergilediği başarılı ihracat performansına dikkat çeken Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomotiv sektöründe ürettiğimiz modeller ihraç pazarlarında ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan Ford Otosan yılın ilk yarısında ihracat adetlerini % 8 artışla 165 bine çıkardı. Bu yıl 50. yılını kutladığımız Tofaş ise ilk altı ayda ürettiği 175 bin adet aracın 140 bin adedini ihraç etti. Böylelikle Koç Topluluğu olarak Türkiye otomotiv üretiminin ve ihracatının %44’ünü gerçekleştirdik.”

Levent Çakıroğlu, Arçelik’in yurt dışı pazarlardaki faaliyetlerini de başarıyla sürdürdüğünü vurgularken, “Avrupa’da Beko markasıyla solo beyaz eşya pazarının lideri olan Arçelik, yılın ilk yarısında İngiltere, İspanya, Polonya ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkede pazar payı kazanımları elde etti. Küresel büyümesini ve rekabetçiliğini pekiştirmek için başlattığı Romanya ve Hindistan fabrika yatırımları da planlar doğrultusunda devam ediyor” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz.”

Toplam nakdi ve gayrinakdi kredileri 314,4 milyar TL’ye ulaşan Yapı Kredi’nin 4,1 milyar TL’lik sermaye artışını da başarıyla tamamladığını belirten Çakıroğlu, şöyle devam etti: “Ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak ve bankamızın bilançosunu güçlendirmek için son 10 yılda borsadaki en büyük bedelli sermaye artışını gerçekleştirdik.”

Levent Çakıroğlu, yılın ilk yarısında, Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe de güçlü konumunu koruduğunu vurgularken, “Tüpraş, artmaya devam eden akaryakıt talebinin %58’ini karşıladı. Aygaz ise pazardaki liderliğini korudu ve toplam yurtiçi LPG satışları 538 bin ton olarak gerçekleşti. Opet aynı dönemde Opet ve Sunpet markaları ile istasyon sayısını 1.589’a çıkartarak yüzde 17,45 pazar payı ile sektördeki başarısını sürdürdü” dedi.