KOBİ'LERE FAİZSİZ KREDİ BAŞVURULARINI BAŞLADI

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla KOBİ'lere yönelik faizsiz kredi desteği uygulamasını 2017 yılında da devam ettirmeye karar verdiklerini belirterek, "Bu yıl, 2,5 milyar lira bütçeyle kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlatıyoruz. Mikro işletmelere öncelik vererek KOBİ’lere üst sınırı 50 bin lira olacak şekilde faizsiz kredi vereceğiz. Daha doğrusu, kredinin faizini işletmelerimiz yerine KOSGEB karşılayacak." dedi.

Özlü, KOSGEB Merkez Bina'da KOSGEB Başkanı Recep Biçer ile KOBİ'lere yönelik faizsiz kredi uygulamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Geçen yılın birçok açıdan Türkiye tarihinin en zor yıllarından biri olduğuna işaret eden Özlü, yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi ve ekonomisini etkilediğini, hükümet olarak bunların en aza indirilmesi için yapısal reformları sürdürdüklerini anımsattı.

Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’nden Türkiye Varlık Fonu’na, Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan teşvik sistemindeki revizyonlara kadar birçok önemli adımın 2016 yılında hayata geçtiğini hatırlatan Özlü, özellikle KOBİ’lerin kısa dönem ihtiyaçlarını gözeterek piyasayı canlandırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını, bunlardan birinin de KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lere 50 bin lira faizsiz kredi desteği sağladıklarını anlattı.

KOBİ'lerin geçen yılki bu kredi faiz destek programına yoğun başvuruda bulunduklarını anımsatan Özlü, 249 bin işletmenin bu destekten yararlanabilmek için başvuruda bulunduğunu ancak bütçe imkanları dahilinde sadece 15 bini için destek kararı alabildiklerini, hak sahibi işletmelerin büyük çoğunluğunun kredi işlemlerini tamamladıklarını söyledi. Özlü, şöyle devam etti:

"Destekten yararlanamayan çok sayıda işletme olmasına gönlümüz razı olmadı. Bu nedenle sayın Başbakan'ımızın da talimatıyla 2017 yılında bu desteği devam ettirmeye karar verdik. Bu yıl, 2,5 milyar lira bütçeyle kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlatıyoruz. Mikro işletmelere öncelik vererek KOBİ’lere üst sınırı 50 bin lira olacak şekilde faizsiz kredi vereceğiz. Daha doğrusu, kredinin faizini işletmelerimiz yerine KOSGEB karşılayacak. Bunun neticesinde, KOBİ’lerimize 10 milyar liranın üzerinde faizsiz kredi hacmi oluşturmuş olacağız. Bu da Türkiye ekonomisine çok ciddi bir ivme ve canlılık kazandıracaktır."

- "Dostlarınızdan bile bu şartlarda borç alamazsınız"

Bakan Özlü, 50 bin lira üst limitli bu kredinin faizsiz, ayrıca kredinin geri ödeme koşullarını da cazip tutarak ilk 12 ay ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek toplam 36 ay vadeli bir kredi olacağını bildirdi. Özlü, "İlk bir yılı ödemesiz, 36 ay vadeli ve sıfır faizli kredi KOBİ’lerimize verilecek. İnanın, bu devirde en yakın akrabalarınızdan ve dostlarınızdan bile bu şartlarda borç alamazsınız." ifadelerini kullandı.

Kredinin kefaletiyle ilgili de KOBİ’lere destek vereceklerini kaydeden Özlü, şöyle konuştu:

"Bankalarla yapacağımız protokole Kredi Garanti Fonu AŞ ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği de taraf olacak. Protokol yapılan bankalar, teminat ve kefalet konusunda daha olumlu değerlendirme yapacaklar. Bir önceki programa başvuran ama destekten yararlanamayan yaklaşık 230 bin KOBİ’mizden gerekli şartları taşıyanlar bu destekten faydalanabilecek. Altını çizerek ifade ediyorum bu KOBİ’lerimizin tekrar başvuru yapmalarına gerek yok. Onların önceki başvuruları geçerli sayılacak. Ayrıca daha önce başvuru yapamayan özellikle mikro işletmelerimizin yeni başvuru yapmalarına da imkan sağlayacağız Başvuru yapan tüm işletmeler güvenlik soruşturmasından geçirilecek. Güvenlik soruşturmasında sorun çıkmayanları, çalışan sayısı ve Net Satış Hasılatı daha az olandan başlayarak sıralayacağız. Mikro işletmeler, yani yıllık net satış hasılatı 1 milyon liranın altında olan ve 10 kişiden az çalışan sayısı olan işletmeler destekten öncelikli olarak yararlanacaklar."

Özlü, 14 Aralık 2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile esnaf ve sanatkarlara kullandırılan 30 bin liralık faizsiz krediden yararlanan esnaf ve sanatkarların bu programdan yararlanamayacağını da bildirdi.

- Başvurular başladı

Kredi uygulaması başvuruları için ekranı açan Özlü, başvuruların an itibarıyla başladığını ve 20 Şubat'a kadar "sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabileceklerini belirtti.

KOBİ'lerden başvuru öncesinde KOSGEB veri tabanına kayıtlı olma şartı aramadıklarına işaret eden Özlü, "Desteğe hak kazanan KOBİ’lerin, kredi kullanımından önce KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları ve onaylı KOBİ Bilgi Beyannamelerini oluşturmaları gerekecektir. İnşallah 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren kredi faiz desteğine hak kazanan işletmelerimiz belli olmaya başlayacak. Hak kazanan işletmelerimize SMS ve bilgilendirme e-postası göndereceğiz. Bu aşamadan sonra belirlenen işletmeler bankalara başvurarak kredi işlemlerini başlatabileceklerdir. Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Bankası ile protokol yaptık." açıklamalarında bulundu.

Özlü, bu krediden daha önce yararlanamayan finans ve sigorta sektörünün de kapsama alınması için Bakanlar Kurulu kararı çıkarılacağını ve bu sektörlerin de uygulamadan yararlanabileceklerini bildirdi.

AK Parti döneminde KOSGEB'in desteklerinin önemli oranda arttığını vurgulayan Özlü, "Bu yılki bütçemiz 2,5 milyar liradır. 2002'den bugüne kadar yaklaşık 6 milyar liralık destek sağlamış oluyoruz." dedi.

Özlü, şartları sağlayan ve daha önceden başvuru yapanları değerlendirmeye alacaklarını ifade ederek, "Yaklaşık piyasaya 10,3 milyar liralık bir kredi girecek ve yaklaşık 206-207 bin civarında küçük işletmeci faydalanacak. Buradaki şartımız mikro işletmeci olması. lütfen ihtiyacı olanlar başvursunlar, daha önceki başvurularda ihtiyacı olmayanların da başvurduğu bilgisi ulaştı. Bu krediyi şartları sağlayanlara kullandıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü, ayrıca illere kontenjan verileceğini, adil bir şekilde tüm illerdeki mikro işletmecilerin bu imkandan faydalanmalarını sağlayacaklarını söyledi.





- "Referandum sonuçları da 'evet' çıkacak"

Bu uygulamayla KOBİ’lerin işletmelerini büyüteceklerine, geliştireceklerine, daha iyi bir pozisyona taşıyacaklarına yönelik inancını dile getiren Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esnaf, KOBİ’lerimiz, sanayicilerimiz rahat olsunlar 2017 yılı 2016’ya göre çok daha iyi, güzel, başarılı bir yıl olacak. Biz de Hükümet olarak, KOSGEB olarak, onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle, milletimizin takdiriyle, referandum sonuçları da 'evet' çıkacak. Milletimizin 'evet' kararı, ülkemize ve özellikle ekonomimiz büyük güç katacak."

KOSGEB Başkanı Biçer de KOBİ'lerin ihtiyaçları kadar krediye başvurmalarını, bunun bir kredi olduğunu, hibe olmadığını ve faizini devletin ödediğini unutmamaları gerektiğini söyledi. Bankalarla bire bir yaptıkları görüşmelerde de ifade ettikleri gibi KOBİ'lere teminat ve kefalet kolaylığı sağlanmasını isteyen Biçer, Türkiye'deki yaklaşık 400 milyon liralık KOBİ kredisinin 100 milyon lirasının mikro KOBİ'lerin olduğunu, bu bağlamda toplam tutarı dikkate alındığında uygulamanın öneminin görülebileceğini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı